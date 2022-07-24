564旅戰車事故1死1傷 陸軍調查曝光：嚴重違反保養紀律

戰車保修意外，一士兵重傷昏迷。聯訓基地示意圖與事件無關。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2022/07/24 12:28

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍裝甲564旅21日於屏東三軍聯訓基地準備演訓時，1輛CM11戰車疑砲塔穩定系統異常，致使退伍在即的軍事訓練役二等兵全若堯殉職。對此，陸軍今公布初步調查結果，指依規定，軍事訓練役男僅可執行非高風險性工作，經專案小組行政調查，確有未依規定派遣人員、嚴重違反保養紀律，致生重大意外，已檢討各層級負有領導及督檢責任幹部核予記過、調職處分。

陸軍裝甲564旅日進駐屏東三軍聯訓基地準備演訓，官兵進行CM-11戰車本月21日進行保修作業時，疑似因砲塔穩定系統異常，造成軍事訓練役二兵全若堯遭砲尾環重壓，當夜不幸殉職，另一名蔣姓士官則受傷並接受救治中。全姓士兵父母表示，獨子役期也才4個月，為何就要操作戰車？質疑軍方訓練有疏失。

對此，陸軍司令部今日中午公布行政調查初步判斷揭示，國軍於去年10月25日令頒「軍事訓練通報第23號」，明定常備兵役軍事訓練役男服役期間，僅可執行警衛勤務、訓場維管等非高風險性工作。經專案小組行政調查，確有未依規定派遣人員、嚴重違反保養紀律，致生重大意外，已檢討各層級負有領導及督檢責任幹部核予記過、調職處分。

陸軍司令部說明，事發後除召集全軍旅群級以上主官，重申常備兵役軍事訓練部隊服役實務工作之要求與規範；並置重點於按建制編組執行維保等要項，期消弭危安因素。

陸軍司令部表示，時值年度重大演訓在即，部隊戮力戰訓整備，發生官兵傷損事件，陸軍以負責任的態度深切檢討，向傷亡人員家屬及社會大眾致歉，並以最大誠意撫慰家屬傷痛。後續將全力配合屏東地檢署調查，釐清真相、絕不卸責，戮力強化各項任務風險管控，不讓戰力受到影響，以兼顧戰備訓練及部隊安全。

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