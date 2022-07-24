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    「怒而不威」暗諷柯文哲？ 陳時中笑稱：僅是自己人生哲學

    民進黨台北市長參選人陳時中24日出席「陳時中從醫的初心-溫暖的魄力」新書發表會，不少昔日共事過的工作同仁、讀者與會相挺。 （記者羅沛德攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中24日出席「陳時中從醫的初心-溫暖的魄力」新書發表會，不少昔日共事過的工作同仁、讀者與會相挺。 （記者羅沛德攝）

    2022/07/24 12:13

    〔記者鄭名翔／台北報導〕前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中今舉行新書發表會，致詞時提到做人若長期發怒卻無論述，將淪「怒而不威」，引發現場哄堂大笑、認為是暗諷台北市長柯文哲；陳時中會後受訪時強調，此為自己對於幕僚或年輕朋友給予的人生建議，也是自己人生哲學，只是有些與時事「若有相符」，並稱若不能做到不怒而威，久了反而成為社會亂源。

    陳時中出版自傳新書《溫暖的魄力》，今舉行新書發表會，前副總統陳建仁、衛福部長薛瑞元、衛福部次長王必勝、立委吳思瑤、莊瑞雄、新光醫院院長侯勝茂均出席站台。

    陳時中致詞時環繞人生哲學應做到「不怒而威」，但若長期僅怒而威卻無論述，將淪「怒而不威」，就如現代社會很多人「很兇但沒什麼人理」，似是暗諷柯文哲而引發現場哄堂大笑；會後受訪時強調，此為自己對於幕僚或年輕朋友給予的人生建議，只是有些與時事「若有相符」。

    陳時中表示，自己並未暗指柯文哲，而是自己常分享給朋友、親戚、下屬的道理，認為每個人初始都會論理強衝、打開知名度，但到一定程度必須做到不怒而威，否則久了將成為社會亂源，此為自己的人生哲學、也是對自己的監督。

    對於日前赴萬華時表達歉意，遭柯文哲、國民黨台北市長參選人蔣萬安連番批評；陳時中苦笑稱，平時自己怎麼做就會怎樣想別人，而面對蔣萬安批「好大官威」，陳時中則幽默回應「我是溫暖魄力」。

    至於柯文哲妻子陳佩琪批陳時中因號召200多名牙醫入黨才換取官位，陳先是反嗆「自己的眼光狹隘，也把別人看矮了」，今再批，心有所思就會在言語中顯露出來，應把心胸放大、公平競爭，讓市民有最好選擇。

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