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    秀林智堅論文寫作時間軸 鄭運鵬：盼台大不要先入為主

    鄭運鵬表示，相關資料都會公開，期盼台大學術倫理委員會就實質證據公正客觀地檢視，不要有先入為主的偏見。（記者塗建榮攝）

    鄭運鵬表示，相關資料都會公開，期盼台大學術倫理委員會就實質證據公正客觀地檢視，不要有先入為主的偏見。（記者塗建榮攝）

    2022/07/24 11:56

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅遭指控論文抄襲，林智堅今在立委鄭運鵬、律師黃帝穎陪同下在民進黨中央黨部召開記者會，提出林題目發想在先、研究大綱在先、研究設計在先的事證。鄭運鵬表示，相關資料都會公開，期盼台大學術倫理委員會就實質證據公正客觀地檢視，不要有先入為主的偏見。

    鄭運鵬表示，很遺憾這次桃園市長選舉被國民黨打亂、打爛，國民黨用全黨力量抹黑攻擊林智堅，讓桃園市長選舉整個變調，林只能先證據再政見，這非常少見，論文風波對林也是無妄之災，沒有做的事情是最難證明的，因此民進黨只能提出「在場證明」，公開相關檔案、信件往返的時間順序，說明林的論文發想在先，這些資料都經公證，具法律效力。

    根據時間軸，林智堅2013年以在職專班入學台大國發所，2014年11月29日當選新竹市長，2015年初剛選完的林，提供6份內部民調資料給陳明通，陳結合林及台北市長柯文哲的民調資料，以「2014年台灣地方選舉柯文哲現象的外溢效果」投稿期刊並於2016年5月刊出，並在下半年與林智堅討論，決定作為林的碩論主題、研究對象為選舉對手蔡仁堅。

    2015年12月陳明通開始指導林智堅碩士論文研究計畫書寫作。2016年1月30日林智堅與陳明通見面討論研究計畫草稿；2月1日陳明通將林智堅研究計畫草稿修改後寄還（助理代收），雷同文字在這版已存在；5月18日林智堅申請碩士論言研究計畫口試時間；5月24日林智堅研究計畫口試通過。2017年1月13日林智堅碩士論文口試通過。

    至於另一位研究生余正煌是2010年以一般生入學；2015年12月21日以陸生認同為題進行上一個碩士論文研究計畫書口試。2016年1月因無法達成口試委員要求而求助陳明通，陳建議余更換論文題目，改以研究林智堅，2月陳明通徵得林智堅同意，將民調資料給余參考，3月余將研究計畫寄給陳明通並通過研究計畫口試，7月19日余的論文口試通過。

    鄭運鵬指出，林智堅的個人行事曆載明他跟陳明通meeting的行程，也有陳明通修改論文後的email紀錄，兩人2015年下半年到2016年初有密集討論，足以證明林發想在先；此外，林就是6份民調的資料擁有人，論文原稿大部分採取第一人稱，也證明這是原創、絕對不可能抄襲。

    鄭運鵬強調，上述資料都會提供給台大學術倫理委員會，希望該委員會能就實質證據公正客觀地檢視，不要有先入為主的偏見，如果真有抄襲，怎麼可能會在余更換題目前就有論文檔案？近期國民黨不斷對兩所學校施加壓力，炒作輿論來影響委員會，但事實、證據會說話。

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