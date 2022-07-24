王必勝大讚陳時中高EQ不怒而威 暗諷柯P常「震怒」、「丟文件」

民進黨台北市長參選人陳時中「陳時中從醫的初心-溫暖的魄力」新書發表會24日於台北舉行，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝出席祝賀。（記者羅沛德攝）

2022/07/24 11:52

〔記者鄭名翔／台北報導〕前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中今舉行「溫暖的魄力」新書發表會，衛福部次長、中央疫情指揮中心指揮官王必勝出席致詞表示，陳時中常提醒同仁做到「不怒而威」，真正展現溫暖魄力，使自己獲益良多，並暗諷稱當今社會上常有人「震怒」、「丟文件」，陳時中的高EQ都可值得參考。

王必勝分享道，與陳時中認識18年、於衛福部內共事5年，於疫情前曾因一件政務陪同陳時中拜訪某立委，過程間因自認已做許多，因此意見較強、講話較大聲，但陳時中始終保持微笑解決此事，事後再提醒他，人隨著職位升高獲得敬重而有「怒而威」效果，但須提升修養、展現更好能力及更遠眼光，做到「不怒而威」。

王必勝說，疫情期間看見陳時中展現高EQ、從容處理各項難題，展現不怒而威的修煉，也應證書名「溫暖的魄力」，後意有所指稱當今社會上常有人「震怒」、「丟文件」，暗諷過去曾多次公開嗆稱要「丟病例」的台北市長柯文哲，稱陳時中的高EQ值得參考。

王必勝進一步稱，常有人批評陳時中坐冷氣房內做決策，還要他到第一線看看，但所謂到第一線並非是帶著記者到前線；王指出，過去陳時中時時掛念前線同仁的福利、工作環境是否安全等，去年過年前更向總統爭取加菜金，堅持親自發送全國各集中檢疫所同仁。

王必勝讚陳時中體力強、無愧「鋼鐵部長」每名，且爆料稱據自己貼身觀察，過去陳時中尚未宣布參選、外界頻繁點名，但在今年6月底前從未聽到陳時中提及任何選舉事務，全著重防疫，直到今年7月初開始詢問社子、西門町等地方議題，才感覺「有這味道了」，並力挺陳不論做何事，「被他照顧的人都會覺得很溫暖」。

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