新書暗指「第四組參選人沒溫暖」？ 陳時中笑稱：絕無影射

民進黨台北市長參選人陳時中24日出席「陳時中從醫的初心-溫暖的魄力」新書發表會，不少昔日共事過的工作同仁、讀者與會相挺。 （記者羅沛德攝）

2022/07/24 11:36

〔記者鄭名翔／台北報導〕前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中今舉行「溫暖的魄力」新書發表會，致詞時表示，做人初始往往「怒而威而起」，但若長期僅怒而威卻無論述，將淪「怒而不威」，而現代社會常見這樣的人，「很兇但沒什麼人理」，笑稱近來許多人對號入座，對於有人質疑書名是暗指「第四組參選人」、台北市長柯文哲沒溫暖，陳強調絕無影射之意，僅是對自己的期許。

陳時中傳記書籍「溫暖的魄力」今舉行新書發表會，前副總統陳建仁、衛福部長薛瑞元、衛福部次長王必勝、立委吳思瑤、莊瑞雄、新光醫院院長侯勝茂均出席站台，現場擠進爆滿群眾，主辦單位估計約有500人參與。

陳時中致詞時談到，此書準備早在疫情趨緩時，就有出版社洽談，並非為選舉而準備，而當時想到希望留下一些紀錄給自己的兒孫，笑稱別讓「尋根找不到參考資料」，同時也藉此審視自己的初心。

陳時中表示，自己常與朋友、同僚分享，做人常是先「怒而威而起」但若長期僅怒而威卻無論述，將淪「怒而不威」，而現代社會常見這樣的人，「很兇但沒什麼人理」。此話一出引人遐想、現場哄堂大笑。

日前台北市長柯文哲曾批民進黨刻意攻擊，使自己成為此次選戰的「第4名參選人」；陳時中指出，做到「不怒而威」才可顯示自己的眼界與高度，若始終「怒而不威」就意味能力不足、達不到高度，應退下來，笑稱近來對號入座的人很多，外界質疑此書名在影射他人，稱「第4組競爭者沒溫暖」，對此須強調絕無影射之意。

陳時中説，溫暖的政策曾有可行性、可長可久，若無溫度的魄力將成為「暴力」，而無法檢討的政策絕非好的政策，因此過去2年多的防疫常講滾動式檢討，意即「一日三省吾身」，沒有政策可真正圓滿完整，若有缺失立即修改而非強辯，雖不敢說做到一百分，但團隊以滾動式檢討、符合實際需求及實證科學等方向努力。

陳時中提到，過去曾遇到紓困如何發放等難題，尤其是如賣玉蘭花、舉牌工等臨時工的對象，衛福部以「哪裡有需要哪裡去」的精神扛起這份任務，而如今參與選舉也是因「責任來了就承擔」，未來面對市政也會不推諉、哪裡有需要就往哪去，喊話希望大家能「惠賜一票」。

陳時中致詞時談到，此書準備早在疫情趨緩時，就有出版社洽談，並非為選舉而準備。（記者羅沛德攝）

民進黨台北市長參選人陳時中24日出席「陳時中從醫的初心-溫暖的魄力」新書發表會，不少昔日共事過的工作同仁、讀者與會相挺。（記者羅沛德攝）

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