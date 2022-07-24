提出論文時序事證 林智堅：我是善意的資料提供者

林智堅（中）今在立委鄭運鵬（左）、律師黃帝穎（右）陪同下在民進黨中央黨部召開記者會，提出自己題目在先、大綱在先、內容在先的事證，強調自己是「善意的資料提供者」，絕無抄襲。（記者塗建榮攝）

2022/07/24 11:25

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅遭指控論文抄襲，林智堅今在立委鄭運鵬、律師黃帝穎陪同下在民進黨中央黨部召開記者會，提出自己題目在先、大綱在先、內容在先的事證，強調自己是「善意的資料提供者」，絕無抄襲，林也痛批對手陣營沒有願景、只有抹黑，並引用「倔強」歌詞說：「愛我的人別緊張，我的固執很善良，我會堅持下去。」

林智堅表示，對於他的2個碩士論文，對手提出許多不實指控，因此他特別召開記者會希望用證據捍衛自己的名譽、清白，也守護無辜受波及的學校、老師、同學，他也要向母校師生承受不必要的責難、攻擊，誠摯表示歉意。之所以先前不強力反擊，是因為想透過證據說話，而不是隨攻擊起舞，加上最早資料要追溯到14年前，要耗費相當時間。

林智堅說，自己在求學時曾經迷惘、放棄學習，當完兵後想重拾書本，家中經濟卻出現狀況，身為家中長子的他必須面對現實生活，因此選擇在地私校念在職專班，就是為了半工半讀完成學業，彌補過往的不足，到了從事公職，想要探究政治領域，因此報考台大國發所在職專班。

林智堅再三強調，台大碩士論文自己是原創、絕無抄襲，題目發想在先、研究設計在先、研究寫作在先，相關事證已委請律師公證，他早在2016年2月就有與陳明通討論研究計畫草稿的信件紀錄，面臨修課年限的余先生因研究遇到困難找上陳，因此陳在徵求林智堅同意後，將其資料、論文大綱初稿提供余先生參考，研究設計才會如此雷同。

林智堅表示，他跟余先生見過一次面，但互不認識、也從沒有聯繫，「我只是善意的資料提供者、陳明通是盡責的指導老師、余先生是積極要完成學業的研究生」。

中華大學論文部分，林智堅強調，自己當時是擔任老師的研究助理，因此跟指導老師共同發表研討會論文，絕非專為他一人而生，從法律角度，著作權的確在他跟老師在研討會發表時就產生，後續轉移單位也不會追溯，也是對於學術的鼓勵，老師和研究生執行國家計畫補助，最後作為學生的論文發表，這個在學界上時有所聞。

林智堅痛斥，對手陣營及有心人士用似是而非的資料指控他剽竊科管局的研究成果，或違背和中華大學、科管局的契約，這些指控都不是事實，對於國民黨及有心人士無中生有的惡意攻擊，他一開始就提出告訴，再有不實指控、惡意造謠，未來也不排除採取法律行動。他從事公眾服務依靠的不是學歷，但重要的是他的聲譽跟人格，對手陣營不該這樣摧毀他的人格、抹煞它對土地的努力。

林智堅說，希望今天之後選舉能夠回到正軌，這幾週他在桃園基層幾乎沒有聽到對手對桃園的未來有任何願景或擘劃，只是不斷複製貼上、持續的抹黑跟攻擊，但他也聽到很多人對他的支持、鼓勵及對桃園的期待，他會將這些轉化成願景跟政見，「我非常喜歡倔強這首歌，愛我的人別緊張，我的固執很善良，我會堅持下去。」

林智堅也痛批對手陣營沒有願景、只有抹黑，並引用「倔強」歌詞說：「愛我的人別緊張，我的固執很善良，我會堅持下去。」（記者塗建榮攝）

林智堅辦公室整理林智堅和余姓研究生的論文時間軸，證明林發想、寫作都在先。（林智堅辦公室提供）

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