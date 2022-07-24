黃珊珊是否要辭副市長？ 蔣萬安：不該用公帑從事選舉活動

蔣萬安今天上午出席台北市北投區111年健行活動。（蔣萬安委員辦公室提供）

2022/07/24 11:08

〔記者蔡思培／台北報導〕年底台北市長選人三腳督，有網友發文表示，伯父支持台北市副市長黃珊珊，但伯母支持國民黨參選人蔣萬安，家裡快要分裂。蔣萬安今天聽到笑稱，「聽某嘴大富貴（台語：鼓勵丈夫接納太太的意見）」，他相信最後伯父一定會聽伯母的。

蔣萬安今天上午出席台北市北投區111年健行活動，黃珊珊昨晚也宣布出席同場活動，不過兩人在活動上並無太多互動。蔣表示，他行程很早就排定，能與民眾互動接觸、傾聽民眾需求的活動他都會到。不過黃珊珊今天是由副區長帶領出席，後面卻跟有民眾黨小雞，被質疑行政不中立、外界也詢問蔣是否認為黃要盡早辭職。蔣萬安表示，辭不辭是黃要決定，但外界對行政中立有非常高標準，不希望看到任何一位候選人濫用行政資源為特定人士選舉，這些都是民眾納稅錢，不該用公帑從事選舉活動。

對於黃珊珊昨天突然新增行程，蔣、黃兩天前才同台，是否會覺得被追著跑的感覺。蔣表示，他就是奮力向前，每天積極勤走，讓自己持續維持在市民心中第一的位置。

媒體也詢問，近來有網友發文表示家裡投票快要分裂，伯父支持黃珊珊，但伯母支持蔣萬安。蔣萬安聽到笑稱，「聽某嘴大富貴，我相信最後伯父一定會聽伯母的」。

現在也有基層傳出，希望蔣萬安不要再有弱化黃珊珊的不切實際幻想。但蔣表示，這從來沒有幻想，就是很實際腳踏實地一步一腳印往前衝刺，團隊安排都按照既有的步調跟節奏，很快大家就會看到。他強調現在就是持續在年底打一場團體戰，大家都是台北隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法