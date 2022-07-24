獨家》黨產會調查世盟是否KMT附隨組織 擬追討辦公廳舍

在救總不當黨產收歸國有後，黨產會已立案調查世盟是否國民黨附隨組織，擬追討用公款取得之不動產。（記者陳鈺馥攝）

2022/07/24 11:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查，過去與救總同佔立法院青島會館辦公的「世界自由民主聯盟」（簡稱世盟），其購置做為會址使用的裕民大樓辦公廳舍，當初是由立法院編列6400萬元預算買入。據透露，在救總名下不當黨產收歸國有後，黨產會已立案調查世盟是否國民黨附隨組織，擬追討用公款取得之不動產。

黨產會調查，在冷戰年代服膺反共國策成立的「亞洲人民反共聯盟」，1990年更名「世界自由民主聯盟」後，已成為不反共的組織。世盟與救總曾佔用立法院青島一館辦公廳舍逾40年，90年代因立委研究室不敷使用，立法院為促請搬離，以公款補助救總、世盟在外租屋，最後更出錢補助兩單位分別購入北市裕民大樓不同樓層。

根據立法院公報及公文檔案，世盟搬遷後先租用的國泰敦南商業大廈年租金2千多萬元，立法院因編列租金預算屢遭非議，最後開會決議直接補助世盟、救總購置房舍。

1999年會議紀錄顯示，「由立法院按原列租金數額6423萬3000元補助世盟購置房舍，並由立法院會計處函送行政院辦理」。

「對於一些可疑組織，例如世盟都在調查範圍！」黨產會官員表示，世盟、救總是由「反共鐵人」谷正綱領導，谷正綱同時擔任國民黨中常委，兩組織運作多少跟國民黨有些關係。不過，世盟是否為國民黨附隨組織，這部分仍在調查釐清。

黨產會官員指出，兩單位類型有些不同，世盟任務主要針對海外，救總負責中國大陸災胞，都是同一批人主導，國民黨當年為了反共成立這些組織，進而佔用位於青島東路的國有財產房舍當辦公會址。

官員透露，當年免錢讓救總、世盟使用已經非常誇張，國家要請他們搬走，還要給他們一筆錢。救總拿公款補助購入裕民大廈2樓整層，世盟買下10樓的半層辦公室，這筆錢也是政府補助的，世盟自己出了一些差額。在救總不當取得財產收歸國有後，像世盟這種較外圍的組織，將待證據齊全後再召開聽證會。

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