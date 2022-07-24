為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    陳時中駁防疫破口 蔣萬安：民進黨做不好罵大家

    蔣萬安說，全民對防疫都有貢獻，但是陳時中卻說不能批評防疫作為，要自己秤秤斤兩，大家沒有辦法接受。（蔣萬安委員辦公室提供）

    蔣萬安說，全民對防疫都有貢獻，但是陳時中卻說不能批評防疫作為，要自己秤秤斤兩，大家沒有辦法接受。（蔣萬安委員辦公室提供）

    2022/07/24 10:59

    〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中近來邀請立委范雲、林昶佐競選團隊，遭國民黨台北市長參選人蔣萬安批評是「防疫破口團隊」，對此陳反批蔣試圖分化、對立民眾。蔣萬安今天表示，全民對防疫都有貢獻，陳時中說不能批評防疫作為，「國民黨沒做好，大家罵；民進黨做不好，罵大家」。

    蔣萬安今天上午出席台北市北投區111年健行活動，有媒體詢問，近來陳時中表示蔣萬安雖然年輕又英俊，卻沒有行政經驗。對此蔣表示，陳時中部長在8年前也是挺沒有行政經驗的柯文哲；沒有好的行政訓練，其實就只是聽命行事，甚至只有黨意、沒有民意。蔣說，有民選經驗的民意代表真正能夠體察民意，設身處地為民著想，要成爲民選市長，民選經驗絕對比行政經驗來得重要。

    對於陳時中最近駁斥有防疫破口，更認為這是在分化、對立民眾；陳也說，批評者當然可以批評，但是要自己秤秤說到底貢獻了多少。蔣萬安表示，民進黨才是在這次疫情當中造成人民分化對立，民進黨就是透過政治來操作防疫。蔣說，全民對防疫都有貢獻，但是陳時中卻說不能批評防疫作為，要自己秤秤斤兩，大家沒有辦法接受，「所以才有人說，國民黨沒做好，大家罵；民進黨做不好，罵大家」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳時中、黃珊珊今新書發表 蔣萬安：我的新書也即將發布
    2022/07/24 10:45

    陳時中、黃珊珊今新書發表 蔣萬安：我的新書也即將發布
    陳時中的第一堂財經課 謝金河：先講種樹
    2022/07/24 08:45

    陳時中的第一堂財經課 謝金河：先講種樹

    宏碁輕薄筆電跟進OLED風潮升級上市
    「台北大叔」 阿中形象照亮相
    2022/07/24 05:30

    「台北大叔」 阿中形象照亮相
    出動黨機器助蔣 朱將合體造勢
    2022/07/24 05:30

    出動黨機器助蔣 朱將合體造勢

    前擁花園‧後環大海 家是提升幸福感
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播