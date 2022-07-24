陳時中駁防疫破口 蔣萬安：民進黨做不好罵大家

蔣萬安說，全民對防疫都有貢獻，但是陳時中卻說不能批評防疫作為，要自己秤秤斤兩，大家沒有辦法接受。（蔣萬安委員辦公室提供）

2022/07/24 10:59

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中近來邀請立委范雲、林昶佐競選團隊，遭國民黨台北市長參選人蔣萬安批評是「防疫破口團隊」，對此陳反批蔣試圖分化、對立民眾。蔣萬安今天表示，全民對防疫都有貢獻，陳時中說不能批評防疫作為，「國民黨沒做好，大家罵；民進黨做不好，罵大家」。

蔣萬安今天上午出席台北市北投區111年健行活動，有媒體詢問，近來陳時中表示蔣萬安雖然年輕又英俊，卻沒有行政經驗。對此蔣表示，陳時中部長在8年前也是挺沒有行政經驗的柯文哲；沒有好的行政訓練，其實就只是聽命行事，甚至只有黨意、沒有民意。蔣說，有民選經驗的民意代表真正能夠體察民意，設身處地為民著想，要成爲民選市長，民選經驗絕對比行政經驗來得重要。

對於陳時中最近駁斥有防疫破口，更認為這是在分化、對立民眾；陳也說，批評者當然可以批評，但是要自己秤秤說到底貢獻了多少。蔣萬安表示，民進黨才是在這次疫情當中造成人民分化對立，民進黨就是透過政治來操作防疫。蔣說，全民對防疫都有貢獻，但是陳時中卻說不能批評防疫作為，要自己秤秤斤兩，大家沒有辦法接受，「所以才有人說，國民黨沒做好，大家罵；民進黨做不好，罵大家」。

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