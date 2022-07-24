幼童餐廳內亂塗鴉隨意敲打 員工怒批父母：只會生不會教

有自稱是餐廳員工的網友PO文指出，日前遇到有一家人到店內用餐，但期間4歲的小孩一直無理取鬧，家長不僅一點都不制止，還擅自拿該店的外帶菜單及點餐筆，給小孩隨意塗鴉及敲敲打打。（圖擷自爆料公社網站）

2022/07/24 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕有自稱是餐廳員工的網友PO文指出，日前遇到有一家人到店內用餐，但期間4歲的小孩一直無理取鬧，家長不僅一點都不制止，小孩還擅自拿該店的外帶菜單及點餐筆隨意塗鴉及敲敲打打，家長卻視若無睹，氣得網友怒嗆「真心覺得現在許多年輕爸媽只會生不會教…」。

有網友在爆怨公社發文，表示近日有一對年輕爸媽帶著年約4歲小孩及阿嬤到店內用餐，但期間小孩不斷露出小少爺般傲氣在哭鬧，從點餐到出餐完畢，小朋友的無理取鬧沒有停止過，父母也絲毫沒有任何制止動作，只有同行中疑似阿嬤的人一直在安撫。

網友指出，家長之後甚至還拿畫菜單的筆在桌面塗鴉，更在未經允許下直接拿了2張外帶傳單來讓小孩塗鴉。網友強調，並非是要計較傳單這1、2塊錢的事情，對於小朋友年紀小不受控也可以理解，但無法忍受的是父母完全視若無睹，好像不是自己的小孩一樣，也不能認同「未經允許」就拿店家的東西來安撫小孩，然後無視小朋友拿著點餐筆在桌上用力敲敲打打，讓才剛買不到一週的點餐筆被敲到炸頭。

網友也指出，這一家人從進店到離開，從頭到尾對店家及其他受打擾用餐的客人，都未表現一絲歉意和抱歉的言語，離開前網友雖然就在旁邊，但對方也不會說聲「不好意思」。

原PO也提到，我們對家庭客向來都相當友善，主要也都是接應家庭客為主，小朋友吃飯把桌面弄得亂七八糟的大有人在，我們也都能理解與接受，但不代表可以接受放縱孩童跟沒素質的父母來作虐！

該文PO出後也引發許多迴響，網友紛紛表示「現在很多只顧自己爽，完全不管外人的自私行為！」、「阿嬤：我的金孫在家裡都很乖很孝順的！」、「我上次在火車上直接用眼神把兩隻狂踢我椅背的猴子弄哭」、「家長都無法自律了怎能奢望小孩也能如此」、「現在的家長只會：1等你有小孩你就知道了！2小孩就不受控啊？我有什麼辦法？3小孩子還小，計較那麽多幹嘛？4做服務業的不能多一點包容心嗎？小孩而已，5好囉～不要吵囉，小心老闆把你趕出去喔！」

有自稱是餐廳員工的網友PO文指出，日前遇到有一家人到店內用餐，但期間4歲的小孩一直無理取鬧，家長不僅一點都不制止，還擅自拿該店的外帶菜單及點餐筆，給小孩隨意塗鴉及敲敲打打。（圖擷自爆料公社網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法