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    除新竹全台高溫燈號 台北站可能再創高溫

    氣象局針對全台18個縣市發布高溫燈號。（中央氣象局提供）

    氣象局針對全台18個縣市發布高溫燈號。（中央氣象局提供）

    2022/07/24 10:32

    本週天氣三階段變化 明天開始午後雷陣雨範圍擴大

    〔記者陳心瑜／台北報導〕昨「大暑」台北氣象站創下今年最高溫38.3度，今天可能再創高溫。中央氣象局預報員張承傳表示，今天各地高溫有機會比昨天更高，依然是晴到多雲。這週天氣三階段變化，明天開始午後雷陣雨範圍擴大；週二、週三西半部、中南部平地午後雷陣雨機率提高；週四至下週六整個西半部都要留意午後雷陣雨。

    正值颱風季，週三、週四之後琉球群島東方海面形成大低壓帶，當中可能有擾動發展，不排除可能進一步增強為熱帶低壓或颱風影響台灣，須持續觀測。

    氣象局針對全台18個縣市發布高溫燈號，太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，今天白天桃園市、宜蘭縣、台東縣地區，台北市、新北市盆地，屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；基隆市、嘉義市地區，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

    氣象局預報指出，今天全台各地多為晴時多雲，北部27至39度、中部26至36度、南部27至35度、東部28至33度。午後各地山區有零星短暫雷陣雨。

    氣象局表示，明起太平洋高壓就會開始收有減弱，週日、明天依然是晴到多雲且高溫炎熱，午後各地山區有零星短暫雷陣雨。

    週二、週三午後雷陣雨範圍擴大，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，恆春半島也有零星短暫陣雨。

    週四至下週六午後雷陣雨範圍擴及西半部，各地上午大多為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，清晨西半部地區亦有零星短暫雨。週五、週六東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區可能有零星短暫雨。

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