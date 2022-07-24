揭開童年家暴傷疤狂哽咽... 林昶佐曝父親遺物留憾

立委林昶佐首度敞開心房談及成長過程遇到的家暴問題，過程中不時地哽咽。（擷取自林昶佐臉書）

2022/07/24 06:28

〔記者楊丞彧／台北報導〕「肉體的傷會好，心裡的傷難癒」。立委林昶佐在自己新推出的Podcast「離不開的武德殿」第一集裡，首度打開心房，暢談過去成長階段家中遭遇的家暴問題，幾度講到語塞哽咽眼眶泛淚。他也自爆，有時候跟妻子吵架情緒較多時，也會被問「以前你爸是不是就是這樣」，讓他一方面很受傷，同時也作為自我警惕。至於從政，林昶佐分享，意外的收穫是在推動家暴相關的庇護制度以及修法時，心裡感到非常地踏實，一方面讓台灣更好，自己也跟著更好。

林昶佐新推出的Podcast「離不開的武德殿」，第一集找來的嘉賓是8月6日將在台北流行音樂中心開唱的歌手鄭宜農，以及現在也在TaiwanPlus主持「唐鳳佮創新」（Innovative Minds with Audrey Tang）影音Podcast的行政院政務委員唐鳳。林昶佐說，一開始會想做這Podcast的初衷是「年紀到了」，有些過去遺落的夢想盼試著接回來，有些過去以為解決的人生課題又在不知何時突然隱約作痛，希望邀請一些好朋友與大家分享人生上半場的故事。

林昶佐坦言，在從政的過程中，有件事一直困擾著他，就是在參加有些親子相關的活動，或是遇到選民陳情家暴時，以及相關會議時，都會不太自在，講話也無法像其他議題一般侃侃而談。一開始以為只是因為當爸了，對相關議題比較容易真情流露。但後來發現，其實是跟從小在家不斷遭到家暴的傷有關，以為一切都好了，透過長期地規律服藥，狀態也維持地相當好，但仍會在某些場合冷不防襲來。

林昶佐指出身上的傷疤，解釋許多是遭家暴所留下的痕跡。在他國高中時期，父親常常因為情緒爆發就對家人拳打腳踢，身為長子的他為了保護媽媽跟弟妹，常都要出面阻擋父親的行為，至今身上仍有留下些後遺症。他把對父親的怨恨，全都裝進一個鐵盒中，放入被砸爛的眼鏡、包紮的物品等，想說永遠都不原諒這男人，直到二十多歲的時候才全部清掉。然而，身體上的傷口會癒合，塞滿怨念的鐵盒可以丟棄，但心裡遺留的情緒，直到中年仍無法完全清理。

林昶佐也提到，有時候偶遇父親的老友，被說「長得很像爸爸」時，其實會讓他感到很害怕。因為他上網查詢相關資料發現，遭遇過家暴的受害者，以後反過來變成施暴者的負面循環案例很多，他也擔心自己會重蹈父親的覆轍。他也首度披露，有時候跟妻子吵架時，如果情緒比較多的時候，也會被質問「以前你爸是不是也是這樣」，一方面讓他很難受，但也提醒他是否仍有情緒還沒處理好。林昶佐說，他也以此作為警惕自制，並期許自己當個更好的爸爸與老公。

林昶佐說，他發現自己在推動家暴有關的政策，或是質詢有關庇護的議題，都讓他的心感到十分踏實。庇護方面，他認為實務上有著明顯的城鄉差距，鄉下一方面是交通不便，知道能尋求庇護的比例較低。而在家暴法方面，他在深入瞭解後才知道，社工不僅要處理被害者，更重要的也是要幫助施暴者。當時未有家暴法，林昶佐認為自己的父親當時應該也很痛苦、不知所措，而他們遇到了只能叫警察，但因未具備社工或心理專業知能，就單純當作罪犯看待處理，而無法提供專業協助。

而對於父子關係無法修復留下遺憾，林昶佐相當感慨，他提到父親在2017年過世後，父親的女朋友整理了一箱遺物，裡面有一整套有關他在國內外得獎的報導簡報。他說，如果當初有家暴防治法，外面的幫助能及早介入，或許父子關係有機會修復，有些話或許還在世時就能親口說，而不是只能透過報章雜誌的報導關注他的一舉一動。但是因為兩個人的關係一直僵在那邊，以前就算見面也有一堵跨不過的無形障礙，至今對他而言都仍是負擔。

林昶佐表示，相關機制的存在，其實也是希望能讓受害者有機會協助施暴者尋求專業資源協助，「我們很愛你，但是你真的病了，必須要尋求協助，我們也願意幫助你」。迄今仍有許多家庭正面對他當年一樣的狀況，他也希望透過推動相關資源協助，不要在20、30年後都無法與家人和解。

就這點來看，林昶佐也透露，原本他較少著墨於家暴議題，經過女立委事件為契機後的一系列的推動過程後，他的心境也有了轉變，以前認為推動公共事務是為了台灣整體更好；而現在發現，似乎也同時在修補人生的某一塊，透過自身經驗看到社會上更多需要幫助的人，讓他深深覺得從政也不錯，「能參與公共事務真好」！不僅讓台灣更好，也同時讓自己更好。

最後，林昶佐也自嘲，這些東西到他的年紀已經不覺得能完全解決了，就像是疫情一樣，從原本的「清零」心態慢慢調整為「共存」。以前覺得傷會好、東西能丟，遇到問題就吃藥；現在則知道該學習「共存」，知道這樣的情緒可能什麼時候會碰到，碰到的時候知道它又來了，但來了沒關係，他已經知道該怎麼去應對這樣的情緒，與之共存。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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立委林昶佐（左）新推出的Podcast「離不開的武德殿」，第一集找來的嘉賓是歌手鄭宜農（中）和行政院政務委員唐鳳（右）。（擷取自林昶佐臉書）

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