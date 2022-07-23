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    北美洲台灣人教授協會年會致詞 蔡英文：共同為台美關係打拚

    蔡英文總統今晚以錄影方式為「北美洲台灣人教授協會第42屆年會」致詞，感謝僑胞長期為台灣奔走、發聲，讓世界看到台灣。（擷取自「presidentialoffice」YouTube頻道）

    蔡英文總統今晚以錄影方式為「北美洲台灣人教授協會第42屆年會」致詞，感謝僑胞長期為台灣奔走、發聲，讓世界看到台灣。（擷取自「presidentialoffice」YouTube頻道）

    2022/07/23 22:09

    〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今晚以錄影方式為「北美洲台灣人教授協會第42屆年會」致詞，感謝僑胞長期為台灣奔走、發聲，讓世界看到台灣。總統也期許大家團結一心，將挑戰變成機會，共同為台美關係打拚，創造台灣新的未來。

    蔡英文說，她首先要感謝北美洲台灣人教授協會，大家長期為台灣奔走、發聲；也讓世界看到台灣。

    她說，面對後疫情時代以及國際情勢變化，大家都很關注。過去兩年來，全世界因為疫情，不管是在經濟活動或生活方式，都受到很大的影響。不過，因為疫情，也產生新的服務、新的行業，這就代表有挑戰，就會有機會。

    蔡英文說，特別是這幾年來，因為台灣人民團結打拚，不管是經濟發展，還是民主價值，都受到全世界的重視，台灣的地位，也越來越重要。

    她指出，最近，國際疫情漸漸穩定，有很多外國朋友開始來台灣訪問，表達對我們的支持；也有越來越多的外商來台灣投資，台灣的機會是越來越多。所以面對未來，她有信心，只要大家團結一心，一定可以把挑戰轉化成機會；只要我們堅持民主價值，也一定會有更多國家給我們支持。

    總統最後再請大家繼續替台灣在國際發聲，一起為台美關係打拚，創造台灣新的未來。也希望常常回來台灣走走看看。

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