不挺柯因為沒拿到錢？ 前柯文哲團隊功臣批：台灣社會的恥辱

前柯文哲競選團隊功臣、時代力量新北市議員參選人王景弘批評，柯文哲把離開的人多次講成只是要錢、或是來蹭的，「他還沒有信用破產，真的是台灣社會的恥辱」。（資料照）

2022/07/23 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴溫朗東日前認為，此次雙城論壇中國態度異常低調，背後意涵是「柯文哲取代國民黨，成為中國支持的總統候選人」，台北市長柯文哲則反酸「這些人當年都支持我的，因為我沒付薪水給他」。對此，前柯文哲競選團隊功臣、時力新北市議員參選人王景弘批評，柯文哲把離開的人多次講成只是要錢、或是來蹭的，「他還沒有信用破產，真的是台灣社會的恥辱」。

針對溫朗東認為，此次雙城論壇背後意涵是「柯文哲取代國民黨，成為中國支持的總統候選人」；柯文哲20日受訪反酸「很奇怪」，稱這些人當年都支持他，但「因為我沒有付薪水給他」，所以很多話聽聽就好，不必評論每個人的發言。

對此，曾擔任首屆台北市長柯文哲競選團隊工程師、成功打贏選戰的王景弘在臉書發出長文表示，大家幫的不是柯文哲，而是想要改變社會的想法，「我們捐錢也好，捲袖子幹事也好，我們為的是改變一些我們不認同的公共制度。有時候我們能力不足未必都能把事情做好，但是，我不覺得這種『好的都是我的，壞的都是離開的人搞我的』，這種說法是這些人該承擔的」。

「你身邊那些有理想性的人看不下去，你也一意孤行，他們為了珍惜羽毛只能離開。」王景弘批評柯文哲，他當年支持的是一個想要改變台北市的人，如果那個人還在大家也會支持，「那些拿你錢的你覺得是蟑螂，我沒拿你什麼錢，還自己花了不少資源幫忙的，你用現在在罵你是因為你沒付薪水，概括這些意見，我覺得那是蠻過份的」。

王景弘認為，溫朗東的意見或許有可議之處，但柯文哲把離開的人多次講成只是要錢，或是來蹭的，讓他想起當年自稱要用寄生蟲戰法、要海選以及要開放給所有願意來參加，公開透明的柯文哲，「此刻竟成為了凡不支持我的，都是因為我沒有付錢，也就是沒辦法在柯文哲身上撈到好處的」，直言柯這樣對待自己曾最死忠到放下工作來幫他抬轎的支持者，「他還沒有信用破產，真的是台灣社會的恥辱」。

王景弘不滿地說，柯文哲「我沒有付薪水給他」的言論，講的好像柯身邊都是沒撈到好處的，「我倒覺得現在的分贓結構比起過去可怕的多。是可忍孰不可忍。」他感嘆自己至少算是柯文哲「第二梯次的功臣」，但聽到柯的言論「真的是覺得髒話都想冒出來了」。

王景弘強調，如果他多年幫忙做的、提的意見，有真的害到柯文哲，被柯酸他沒什麼意見，但這些年的協助都是在點上的，「開地圖砲開成這樣還不用受到譴責，這也未免太瞧不起政治了」、「這些話出來，有多少曾經幫助過你，現在就算不支持你也不會主動捅刀子的人，因此心寒了嗎？我看得到的就四五個了」。

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