陳時中加強「陸戰」辦說明會 蔣萬安酸：先辦道歉會

蔣萬安說，陳時中當防疫指揮官對台北市最壞，對萬華破口道歉是大街打人、小巷道歉，應該在地方先辦「道歉會」。（記者王藝菘攝）

2022/07/23 18:09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中傳出加強「陸戰」，要舉辦多場地方說明會。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，陳時中當防疫指揮官對台北市最壞，對萬華破口道歉是大街打人、小巷道歉，應該在地方先辦「道歉會」。

蔣萬安下午出席天母啤酒節，媒體聯訪時被問到，陳時中已經公布競選團隊、政策小組等安排好人事，而他的競選團隊規劃是如何？蔣萬安仍不鬆口，僅說相關人士都已經安排就緒，會以最快時間跟大家公布，人事安排絕對不是快就好、急就章。

蔣萬安話鋒一轉，批評陳時中防疫，他說，陳時中接下來有很多地方說明會，是要到地方跟市民解釋為何當時要阻擋疫苗、為何讓黑心快篩進入台北市、為何說萬華是破口，以及為何讓北市民冒風吹日曬雨淋買快篩，若是這樣，陳時中辦500場說明會都不夠。

蔣萬安還批評，陳時中擔任指揮官時對台北市最壞，比方說快篩陽即確診的政策，雙北當時提出來積極爭取，他也一再呼籲，但陳時中用各種理由拒絕，等疫情真的非常嚴重才開放，包括北市疫情最嚴重時，陳時中決定對快篩鋪貨，全台灣藥局都一樣分貨，完全沒有顧慮到輕重緩急。

蔣萬安說，陳時中讓台北市民冒著風吹日曬雨淋排隊買快篩，民進黨到選舉時，什麼事都做得出來，所以現在選舉來了，才說到道歉，過去從來沒有經營台北，沒有跟市民互動，現在就要趕著辦地方說明會，應該要辦地方「道歉會」。

媒體問到陳時中稱自己是平民參選人，暗示蔣萬安和黃珊珊還在職。蔣萬安則說，陳時中是有隨扈圍繞、有黨政資源護航的平民嗎？他看到的是好大的官威，哪來的平民。

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