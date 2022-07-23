不辭立委帶職參選 高虹安：不怕累只怕做的不夠多

對於帶立委職參選，民眾黨新竹市長參選人高虹安說，她不怕累，只擔心做的還不夠多、不夠好，所以，她即使參選期間，仍以立委身分為新竹市盡心力。（資料照）

2022/07/23 17:33

〔記者王千豪／台北報導〕約有11位藍綠白立委投入年底縣市長選戰，包含蔡適應、蔡其昌、周春米、黃秀芳、劉建國、劉櫂豪、賴香伶、高虹安、蔣萬安、許淑華、林為洲。立法院新會期將於9月1日報到，立委要在地方打選戰，又要到審預算與法案，恐分身乏術，辭不辭立委成為選戰攻防焦點。對此，民眾黨新竹市長參選人高虹安說，她不怕累，只擔心做的還不夠多、不夠好，所以，她即使參選期間，仍以立委身分為新竹市盡心力。

高虹安今天受訪說，成熟的成主國家，政治人物爭取更大服務機會是必然的趨勢，不只是這屆民進黨11人就占了6人，國民黨也有3位。過往政壇更是不勝枚舉，帶立委職參選縣市長早是常態。

高虹安說，立委不是行政職，帶職參選在爭取選民認同的同時，能將為民喉舌問政工作顧好，更深入和選民互動、更瞭解地方民意，並無不妥。如果台灣的政治法規或慣例，一定要辭掉立委才能競選市長，她一定照做。

高虹安說，她選市長是為了對人民更好。她不怕累，只擔心做的還不夠多、不夠好，所以她即使參選期間，仍以立委身分為新竹市盡心力。因此，她希望從立委到市長，都能獲得市民朋友的支持。這樣她對新竹市的奉獻，可以無縫接軌。

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