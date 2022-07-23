為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    成人搶打BNT家長傻眼 莊人祥：已保留29萬劑青少年追加劑

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥解釋，青少年追加劑只能打BNT疫苗，現有29萬劑主要保留給青少年使用，家長不用擔心疫苗不足。（中央流行疫情指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥解釋，青少年追加劑只能打BNT疫苗，現有29萬劑主要保留給青少年使用，家長不用擔心疫苗不足。（中央流行疫情指揮中心提供）

    2022/07/23 16:51

    〔記者林惠琴／台北報導〕台中市文心森林公園接種站開放100劑BNT疫苗，50歲以上民眾及家長帶青少年搶打，一下子就秒殺，引發疫苗不足的質疑。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥解釋，青少年追加劑只能打BNT疫苗，現有29萬劑主要保留給青少年使用，家長不用擔心，也提醒成人追加劑較不受限，可選擇莫德納、Novavax、高端疫苗。

    莊人祥說，目前12到17歲青少年完成兩劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種約100萬人，其中68萬人完成追加劑，32萬人待打，但約19萬人曾經確診，必須等到感染後3個月才能打。

    莊人祥指出，現在青少年追加劑只能打BNT疫苗，尚有32萬人待施打，依照過往接種經驗預估，現有29萬劑BNT疫苗應該足夠，但數量仍相對有限，這些主要都將保留給青少年使用，只有少數開放衛生局做其他分配，請家長不用擔心。

    至於成人接種基礎劑或追加劑，莊人祥也提醒，成人可選擇疫苗較多，除了BNT，莫德納、Novavax、高端疫苗也都適用。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中重症+171 增5例兒童MIS-C均無慢性病
    2022/07/23 14:53

    中重症+171 增5例兒童MIS-C均無慢性病
    都降溫！本土+22347、增53例死亡
    2022/07/23 14:10

    都降溫！本土+22347、增53例死亡

    宏碁輕薄筆電跟進OLED風潮升級上市
    4歲女童腦炎歿 發病到過世僅5天
    2022/07/23 05:30

    4歲女童腦炎歿 發病到過世僅5天
    邊境攔截首例BA.2.75 BA.5疫情再起風險較高
    2022/07/23 05:30

    邊境攔截首例BA.2.75 BA.5疫情再起風險較高

    台灣孔劉省到爆 卻在這花大錢？
    國內經歷BA.2大流行 專家估抗體對BA.2.75保護力勝BA.5
    2022/07/22 21:16

    國內經歷BA.2大流行 專家估抗體對BA.2.75保護力勝BA.5
    變異株威脅疫情再起時間點 莊人祥：預估8月中旬左右
    2022/07/22 15:05

    變異株威脅疫情再起時間點 莊人祥：預估8月中旬左右
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播