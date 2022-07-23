609大學面試官看高中申請備審資料 逾4成花不到10分鐘

媒體針對108課綱的高中學習歷程檔案，收集609名大學教授擔任面試官的意見，並找來高中生、高中校長、大學教授與教育部官員等進行對話。（記者吳柏軒攝）

2022/07/23 16:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕108課綱高中生須建立學習歷程檔案，今年首度用在大學升學，有媒體調查大學面試官，發現逾3成認為學生自主學習力較強，48.3％願給書審主題符合科系專業者高分，但有逾4成花不到10分鐘看備審資料，讓高中生質疑辛苦準備可能沒有等值回饋。

有媒體針對全國大學校系的招生委員收集609份樣本，45.5％公立、54.5％私立，以問卷方式調查大學教師如何看高中學習歷程檔案新制度，與如何評鑑學生表現，調查發現，逾3成教師認為學生自主學習較歷屆強，而書審主題符合任教科系專業則最受青睞（48.3％），並有49.1％認為學習歷程自述最重要，3成認為數值化資料更有利審查。

教育部長潘文忠說，108課綱首度用在大學招生，孩子很可能只是為了1個目標努力，但學習過程乃至人生等不會只有1個目標努力，希望新制培養出終身願意熱誠學習的學習者，產生自發互動共好精神。

另該調查也發現，33.8％填答者只花6到10分鐘看1份資料，8.8％花不到5分鐘，等於逾4成花不到10分鐘；也有4成教授沒自信看出書審資料代寫問題；近4成教授未因108課綱而更了解高中端。

南投縣中興高中應屆畢業生李瑞霖表示，非常多學生希望了解大學端要什麼，更希望知道教授花多少時間看備審資料，希望學生寫這麼多東西有等值回饋，另也觀察社區高中有機會透過備審資料贏過明星高中，但發現升學仍尚未擺脫考試導向。

新北市板橋高中校長賴春錦說，高中端把教育放在學生的核心素養能力，但調查發現，大學審查偏重書審跟科系相對應，但高中多元選修開課不一定能對應，學生無法展現科系專業能力，有點為難。

台灣大學副教務長陳林祈說，20年前教育部啟動多元入學制度，擺脫「一試定終生」，針對學習檔案，其實校內7成2教授花10分鐘以上審查，只是過去書審資料從30頁暴增到今年的200頁，但仍會精進審查，但不過度宣傳「教授要看什麼」，而是強調「我們看你提供什麼」，避免大家複製讓書審資料都一樣。

台北醫學大學教務長梁有志則說，大學端關注學生對志願學系，在過去有無展現喜愛，展現出科系的黏著度，呼應學系要求，只要書審有提到，都會被採計。

誠致教育基金會副董事長李吉仁說，調查發現3分之1教授重視數值化資料，可見教授對質化的素養評審還沒建立，不太容易看出潛力，建議書審要更專業化，並思考大學招生能以學院單位來招生。

媒體收集全台609所大專校院教授面試官意見，調查108課綱下新制「高中學習歷程檔案」如何用在招生，發現逾4成教師花不到10分鐘看備審資料。（記者吳柏軒攝）

教育部長潘文忠面對108課綱首度用在大學招生，仍希望培養出終身願意熱誠學習的學習者，產生自發互動與共好。（記者吳柏軒攝）

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