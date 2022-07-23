立委訪德拚外交 眼尖揪出「超萌的她」：被我抓到了！

陳明文等6名立委與謝志偉（左一）參訪德國國會的議場。（圖擷自陳明文臉書）

2022/07/23 17:07

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委陳明文、蘇治芬、蔡易餘、吳玉琴、王美惠近日前往德國考察，並進行相關外交、產業拜會，這也是疫情2年多來首批訪德的立委團。蔡易餘行程間拍下一張照片，建築物的窗戶造型神似熱門動畫《間諜家家酒》主角安妮亞的表情，也讓他驚喜直呼「被我抓到了吧，還躲！」

陳明文透過臉書表示，訪團一行與我國駐德代表謝志偉一同拜訪德國國會議員Holger Becker、德國國會友台小組副組長Rainer Kraft，交換有關經濟、能源、綠能等議題，也談到網路巨頭、假消息等對社會的影響。

陳明文說，德國在各個時期的發展，例如從轉型正義、產業或是數位化，都有許多台灣可以參考的地方，期待未來不管是台德、或台歐關係都能更進一步。最後，陳明文也邀請兩位德國議員有機會來台灣走走，感受台式魅力，體驗台灣的風情與人情味。

此外，訪團也參訪德國聯邦議院，並了解德國國會的運作方式。蘇治芬分享，有一條走廊的牆上畫滿塗鴉，是第二次世界大戰時，蘇聯攻入柏林，士兵便在牆上留下到此一遊的塗鴉，也可以看到牆上有大大小小的彈孔，介紹人員說，雖然這是對德國來說是不光彩的一面，但這也是歷史的一部份，因此他們特地保留下來，作為歷史的見證。

蘇治芬提到，德國院會的議場上方，有許多座位是給記者及來旁聽的學生、民眾，甚至在議會進行中，一樣會有學生來這邊上課，實際參與院會的進行，可見德國政治教育的完善，也是台灣需要借鏡的地方。

王美惠則表示，德國近年對台灣的態度日益友善，這中間的改變要歸功於謝志偉及駐處同仁的努力，他5年內簽署12個台德之間的協議，讓雙邊關係穩定正向發展。位於柏林的台灣駐德代表處，牆上掛有美麗島事件審判的照片，謝志偉特別說明，掛上這張照片的原因，「就是要強調台灣已從專制時代，走向民主自由」。

蔡易餘拍下照片後直呼，「安妮亞，妳被我抓到了吧，還躲」。（組合圖，擷自蔡易餘臉書、@spyfamily_anime動畫官方推特）

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