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    日本觀光踩線團7/31來台4天進行旅遊交流 將走訪正濱漁港、和平島

    日本觀光踩線團7月底將來台進行雙向旅遊交流，預計走訪和平島等地。（資料照）

    日本觀光踩線團7月底將來台進行雙向旅遊交流，預計走訪和平島等地。（資料照）

    2022/07/23 15:50

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕隨著國內疫情逐漸趨於平穩，交通部觀光局除積極推動國內旅遊之外，也開始安排外國商務考察團來台踩線，首個踩線團將由日本旅遊業界代表約25人組成，預計7月31日訪台踩線4天。觀光局長張錫聰表示，除走訪一些新的體驗行程之外，雙方還會進行雙向旅遊交流、旅遊生意洽談等，進行一個B2B的商業磋商，為日後開放做準備。

    張錫聰表示，首個來台旅遊考察踩線團已經確定要執行，觀光局有送防疫計畫給指揮中心，將透過商務簽證來台，先熟悉、了解一下台灣觀光新興的體驗行程，並進行雙向旅遊交流、座談；不過真正要啟動執行、開放觀光簽證，仍要等中央流行疫情指揮中心決定。

    對於日本踩線團來台要到哪一些景點、是否有專門防疫措施，觀光局表示，將採用專案商務泡泡模式，入境後在機場就必須做PCR，再直接到飯店等待採檢結果。來台後第1天是在隔離沒有安排行程。

    第2天，主要還是避免與大量人群接觸，因此安排正濱漁港、和平島，還有日本首相岸田文雄曾祖父在台灣開的吳福店舊址；當天和平島會淨空，避免跟民眾接觸，過程中全程都要戴口罩，降低感染風險。

    另外，他們對鐵道旅遊、天燈有興趣，可能會到平溪旅遊。第3天，預計要在台灣做CITY TOUR，並到昇恆昌免稅店，並與台灣旅遊業者交流、座談、晚宴，最後一天早上就會離開台灣。

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