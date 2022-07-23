北市國高中、小學 確定46校調漲營養午餐費

台北市高中、國中、小學營養午餐費平均為55元，各校午餐費由學校自訂，台北市111學年度確定有46校調漲餐費，漲幅平均每餐6.7元。（資料照）

2022/07/23 14:20

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市高中、國中、小學營養午餐費平均為55元，各校午餐費由學校自訂，台北市111學年度確定有46校調漲餐費，漲幅平均每餐6.7元，台北市議員汪志冰表示，換算下來家長今年度要額外負擔1300多元，以調整最多的10元來說，家長更要多付高達2000多元，她認為教育局應依據物價指數上漲下調，針對學生營養午餐給予適當浮動式額外補助，否則家長恐不堪負荷。

汪志冰調閱資料發現，台北市公立高中以下學校共240所，其中216所提供營養午餐，北市供應團膳的業者共15家廠商，營養午餐在家長自費部分，從106學年度至今有94所學校調整，平均漲幅為6.2元，更有13所有二次調整的情況，其中以永春高中兩次合計提高15元最多，價格也與陽明高中每餐70元並列最高。

汪志冰表示，最新統計111學年度因應物價波動高達46所學校決議調漲，本次是10年內調整學校數第二高的一次，僅次於104年度的49所，調整金額2至10元不等，平均漲6.7元，一年上課天數約200天，下年度等於家長多負擔1340元，以111年度平均營養午餐費57元來算，一年餐費高達1萬1400元。

汪志冰指出，教育局為讓學童吃得健康，特別補助三蔬一米有機食材外，應考量2020年開始的疫情，造成的通貨膨脹，予以建立機制，在一個時間段內的物價指數超過標準值，則採取滾動式的額外補助措施，否則父母沉重的負擔，恐變成少子化的魔咒。

台北市教育局表示，為顧及午餐品質與家長負擔，持續給予營養午餐補助，今年2月14日起補助國中小學校午餐每週供應3次有機蔬菜及1次有機米，每週補助約30元，平均每日6元。

教育局指出，另推動學校午餐使用國產溯源之三章一Q食材，補助每生每餐10元，總計本市校園午餐單餐費用，除家長自行繳納金額外，還可加16元補助金（中央補助國產溯源食材10元及本局補助有機食材6元），若家長繳納一餐費用為57元，廠商實際備餐金額約可達73元。

至於弱勢學生的營養午餐費，教育局說明，國中小依各校餐費核實補助，高中職補助每人每日55元；寒暑假期間110年度補助每人每日50元，考量物價調升與學生寒暑假在校外用餐的實際需求，111年度暑假起調升為每人每日65元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法