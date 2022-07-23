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    黑心散裝寵物食品滿街賣 北市動保處稽查年年減少挨轟

    楊靜宇發現，市售散裝寵物食品許多都沒包裝與標示。（圖由楊靜宇辦公室提供）

    楊靜宇發現，市售散裝寵物食品許多都沒包裝與標示。（圖由楊靜宇辦公室提供）

    2022/07/23 14:27

    〔記者楊心慧／台北報導〕不少寵物飼主會買市售散裝寵物食品，認為小包散裝寵物食品，吃完再買較保鮮，台北市議員楊靜宇追查發現市售散裝寵物食品許多都沒包裝與標示，有些還過期半年以上，且台北市販賣寵物食品的店家高達2901家，每年抽查家數卻逐年減少，從2017年的27家至去年抽檢數僅剩11家，要求動保處全面對店家展開稽查，才能遏阻不肖黑心業者的僥倖心態，並保障合法店家的權益。

    台北市動保處表示，動保處去年抽查11處販售寵物食品熱門店家採購96件產品送驗，結果皆符合法定標準，近3年尚無發現危害寵物健康的寵物食品；針對寵物食品的商品標示及產品或業者申報情形稽查，受查商品共109件，其中查獲33件標示不符或未依法申報，已輔導業者限期完成改善。

    動保處說明，許多業者對法規不清楚而誤犯，但因配合改善良好，尚無被裁罰情形，若不改善才會依《動保法》開罰，寵物標示不合格者可處3萬至15萬元，未依法於網路申報產品可開罰3000元至1萬5000元；未來將加強市面寵物食品店家宣導及查核次數，依12行政區平均分配寵物食品查核店家家數。

    楊靜宇接獲飼主陳情，指家中狗狗每次吃散裝寵物食品就會鬧肚子痛或是拉肚子，需要緊急送醫，質疑是散裝寵物食品出問題；他調閱資料發現，台北市販賣寵物食品的店家高達2901家2017年至2021年分別抽驗27家、25家、25家、21家、11家，每年抽檢件數已少得可憐，罰處還輕輕放下，皆採行政指導輕緃了事，只要有改善就一毛錢也不罰。

    楊靜宇追查發現，市售散裝寵物食品許多都沒包裝與標示，有些還過期半年以上，就算有些散裝食品看似包裝完整、有保存期限與成分標示，卻很可能拿破損包內的食品重新分裝，有污染生茵的疑慮，不知情的消費者買回給毛孩子吃就會出現問題。

    楊靜宇表示，稽查商品數都集中在特定店家，以去年為例，共稽查109件商品，卻集中在4個店家的85件商品，稽查根本流於形式，寵物健康遭到漠視，要求動保處對店家展開全面稽查，並對選購合格安全寵物食品進行宣導，保護毛孩子食的安全。

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