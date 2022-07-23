為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    英系被指將藉陳時中寄生台北市 吳思瑤：太多慮了

    競選團隊總幹事吳思瑤（左二）說，黨內經過各方討論、評估，陳時中是最適合的台北市長人選。（記者何玉華攝）

    競選團隊總幹事吳思瑤（左二）說，黨內經過各方討論、評估，陳時中是最適合的台北市長人選。（記者何玉華攝）

    2022/07/23 14:13

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊幹部迅速就位，由前副總統陳建仁擔任主任委員，被視為如「總統級」競選團隊的組合，英系是最重要的操盤手，甚至被認為企圖透過陳時中當選全面寄生台北市；競選團隊總幹事吳思瑤說，太多慮了；而競總發言人、英系立委莊瑞雄說，提名是選舉對策委員會的權利，輔選是黨員的責任，陳時中參選台北市長是蔡英文領導的選對會一致的決議。

    競選團隊總幹事吳思瑤說，台北市長選舉是重中之重，是民進黨24年最接近重拿執政權的機會，且領頭羊有外溢效應，黨在提名人選時一定會多方評估；也因為民進黨內人才濟濟，人選有多元的討論，這是很正常的事，經過充分討論、綜合評估、布局考量，推出最適當的人選，不要有太多的政治算計、臆測，這都太多慮了。

    吳思瑤形容，在天時、地利、人和等條件下，陳時中成為最適合的人選；而他參選以來展現的爆發力、戰鬥力、親和力，也顯示他的確是最適當的人選。

    莊瑞雄表示，提名是選對會的權利，輔選是黨員的責任，陳時中參選台北市長是蔡英文領導的選對會一致的決議；陳時中輔選的團隊包含黨內各派系及社會各階層力量，每個派系、每個人都只是貢獻其中一部份力量而已。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳時中、黃珊珊新書發表 隔空互別苗頭
    2022/07/23 12:07

    陳時中、黃珊珊新書發表 隔空互別苗頭
    陳時中最新形象照曝光！ 網友大讚：好帥
    2022/07/23 10:55

    陳時中最新形象照曝光！ 網友大讚：好帥

    榮馥大院自住客青睞 3房尺度完勝
    黃珊珊質疑參選才道歉 阿中提醒：中央全力幫北市防疫
    2022/07/23 05:30

    黃珊珊質疑參選才道歉 阿中提醒：中央全力幫北市防疫
    蔣萬安選戰打法被質疑「佛系」 李德維聲援：穩紮穩打最重要
    2022/07/22 07:46

    蔣萬安選戰打法被質疑「佛系」 李德維聲援：穩紮穩打最重要

    前擁花園‧後環大海 家是提升幸福感
    柯文哲嗆「高端吞得下去？」 陳時中：疫苗拿來打不是吞
    2022/07/22 05:30

    柯文哲嗆「高端吞得下去？」 陳時中：疫苗拿來打不是吞
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播