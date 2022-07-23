英系被指將藉陳時中寄生台北市 吳思瑤：太多慮了

競選團隊總幹事吳思瑤（左二）說，黨內經過各方討論、評估，陳時中是最適合的台北市長人選。（記者何玉華攝）

2022/07/23 14:13

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊幹部迅速就位，由前副總統陳建仁擔任主任委員，被視為如「總統級」競選團隊的組合，英系是最重要的操盤手，甚至被認為企圖透過陳時中當選全面寄生台北市；競選團隊總幹事吳思瑤說，太多慮了；而競總發言人、英系立委莊瑞雄說，提名是選舉對策委員會的權利，輔選是黨員的責任，陳時中參選台北市長是蔡英文領導的選對會一致的決議。

競選團隊總幹事吳思瑤說，台北市長選舉是重中之重，是民進黨24年最接近重拿執政權的機會，且領頭羊有外溢效應，黨在提名人選時一定會多方評估；也因為民進黨內人才濟濟，人選有多元的討論，這是很正常的事，經過充分討論、綜合評估、布局考量，推出最適當的人選，不要有太多的政治算計、臆測，這都太多慮了。

吳思瑤形容，在天時、地利、人和等條件下，陳時中成為最適合的人選；而他參選以來展現的爆發力、戰鬥力、親和力，也顯示他的確是最適當的人選。

莊瑞雄表示，提名是選對會的權利，輔選是黨員的責任，陳時中參選台北市長是蔡英文領導的選對會一致的決議；陳時中輔選的團隊包含黨內各派系及社會各階層力量，每個派系、每個人都只是貢獻其中一部份力量而已。

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