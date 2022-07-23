台灣第一人！翁啟惠獲有機化學獎重要獎項Tetrahedron Prize肯定

前中研院院長、中研院士翁啟惠獲頒2022年Tetrahedron Prize肯定。過去獲得該獎肯定的亞洲學者僅有日本人，翁啟惠是獲獎的台灣第一人。（翻攝自美國斯克里普斯研究院網站）

2022/07/23 12:49

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣第一人！前中研院院長、中研院士翁啟惠18日獲有機化學界的重要獎項「Tetrahedron Prize」，翁啟惠因在醣基反應與有機化學的重要貢獻，並將相關研究運用於疫苗、抗體，因此獲該獎肯定，歷屆得主中不少也是諾貝爾獎得主。

Tetrahedron Prize獎項自1980年創立，每年表揚在有機化學有重要創新發現跟貢獻的學者，得主可獲得一面獎牌、證書，還有15000美元的獎金；歷屆得主中伊萊亞斯．科里、野依良治、Robert Howard Grubbs、Fraser Stoddart等獲得該獎肯定後不久，又獲得諾貝爾獎肯定；過去獲該獎肯定的亞洲學者只有日本人，翁啟惠是獲該獎項肯定的第1個台灣人，該獎預計於2023年美國化學學會全國會議頒發。

翁啟惠研發一鍋式酵素合成法、程式化一鍋合成法等，讓醣分子的研究取得突破且飛躍式的進展，是全球首位發展多醣體自動化合成、以酵素方法量產醣分子及醣蛋白的科學家，Tetrahedron Prize獎項介紹，翁啟惠醣分子的科學研究，改變大眾對醣分子的認知，相關發明更廣泛運用到疫苗、抗體與癌症治療等。

翁啟惠得知獲獎肯定後表示，這是難以置信的榮幸，也將成就歸於團隊，他表示因為和一群傑出的科學家多年來的合作，才能解開醣分子在各種疾病的影響之謎，並進而找出治療解方。

翁啟惠屢獲國際重要獎項肯定，包含今年也獲得美國化學家協會的「化學先驅獎」，去年獲得威爾許獎肯定，2014年獲得沃爾夫獎，2015年也獲得英國皇家畫學會羅賓遜獎。

翁啟惠曾獲選美國藝術與科學院院士（1996）、美國國家科學院院士（2002）、世界科學院院士（2007）、歐洲分子生物組織外籍會士（2010）、美國國家發明學院院士（2014）等；在台灣方面，於1994年當選中央研究院院士、2020年當選工業技術研究院院士，現在也是中研院基因體研究中心與美國斯克里普斯研究院（The Scripps Research Institute）的合聘特聘研究員。

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