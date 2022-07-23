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    首頁　>　臺北市

    施景中後悔曾力挺 柯文哲：是你們變了啊！

    柯文哲今出席「線形公園市長巡禮」活動。（記者楊心慧攝）

    柯文哲今出席「線形公園市長巡禮」活動。（記者楊心慧攝）

    2022/07/23 12:34

    〔記者楊心慧／台北報導〕台大婦產科名醫施景中20日下午在臉書貼出柯文哲接受媒體訪問的畫面感嘆：「包括我，但我所認識、有投他的人都徹底後悔了，我也是，我覺得他並沒有變，充其量只是變回，原來我們認識他的樣子」；台北市長柯文哲表示，這表示柯文哲重頭到尾都沒有變，如果你們會有想法改變，那是你們變了啊！

    柯文哲今出席「線形公園市長巡禮」活動，被問到施景中說後悔當年支持他，柯文哲表示，施景中是一個很好的婦產科醫生，有機會應該找他溝通一下，但仍要說明如果當年錯的，不知道現在是不是還是錯？

    柯文哲認為，也不必這樣，因為當時有當時的時空環境，常常是每個東西都是在那個時代的最佳選擇，或是比較上的選擇，就是這樣而已。

    至於施景中說柯文哲只是變回原本的樣子，柯文哲表示，這樣不是很好嗎？這表示柯文哲從頭到尾都沒有變，如果你們會有想法改變，那是你們變了啊！

    另外，林鶴明說柯文哲像台北市第四個參選人，柯文哲酸說，林鶴鳴做為一個選戰幕僚表現非常好，要給他肯定，代表當年在我們這邊也是接受到很好的訓練，現在到民進黨那邊，能力沒有變，資源卻擴大10倍，表現就非常傑出。

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