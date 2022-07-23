夫妻檔為毒糾纏分合 販毒售槍終於雙雙落網

涉嫌槍毒的于嫌被警方移送法辦。（記者劉慶侯翻攝）

2022/07/23 09:59

〔記者劉慶侯／台北報導〕47歲于姓吊車司機，涉嫌暗中販毒並經營地下兵工廠；他的王姓妻子也染上毒癮，即使雙方一度離婚，但最後難逃癮頭，兩人又變成毒鴛鴦。台北市刑警大隊偵八隊循線逮獲于、王嫌，起獲毒品和改造槍械，依法送辦另追查流向中。

北市刑警大隊月前接獲檢舉線報，指稱于男及王女情侶檔在雙北及桃園等地區販毒牟利，且為避免毒品交易遭黑吃黑及躲避警方追緝，均隨身攜帶槍械，偵八隊即組成專案小組報請桃園地檢署指揮偵辦。

警方調查，有毒品、槍砲前科的于嫌，原開吊車維生，和王姓妻子10餘年前結婚後，他因染毒再加上喜愛改造槍械，終於變身成為毒梟和槍販，並多次被逮入監服刑。

至於他38歲的王姓妻子，也是因染上毒癮為求生活，只得和當時在獄中的于嫌離婚，另投他人懷抱，還生下一子。不過，在于嫌出獄後，王女旋即與于嫌同居迄今，並為對方販售販運毒品。

市刑大偵八隊經追查及行動監控蒐證，日前發現兩人藏匿流竄於桃園市區，19日前往桃園市執行攻堅行動，當場逮到2人，查扣海洛因9包、安非他命5包、吸食器、分裝袋及磅秤等毒品分裝工具。

此外，警方另查扣改造手槍1支、鋼管槍3支、子彈5顆、電鑽、砂輪機等槍械改造工具。全案詢後將于、王依毒品、槍砲等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並持續向上溯源追查毒品、槍枝來源。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方查獲各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法