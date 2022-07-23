蘇貞昌替林佳龍站台就是加分 兩人會面未提榮譽競總主委一事

民進黨新北市長參選人林佳龍（右）昨天拜會行政院長蘇貞昌，綠營知情人士說，蘇揆未來替林站台輔選就是加分。（資料照）

2022/07/23 10:11

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍昨天拜會行政院長蘇貞昌，曾任交通部長的林佳龍當面向老長官報告將投入選舉前來請益，並邀請蘇貞昌替他輔選，蘇揆已答應替林佳龍站台助選宣揚執政團隊政績，不過，兩人昨天會面時，林佳龍並未提出邀請蘇貞昌出任其榮譽競選總部主委一事，綠營知情人士今天說，曾任台北縣長、對新北市有影響力的蘇揆未來替林佳龍站台就是加分。

有媒體報導，蘇貞昌昨向林佳龍表明，全力輔選是天經地義，任何名譽上的位子都不重要，解讀蘇揆此舉是給林佳龍軟釘子碰，不過，相關報導與實情不符，林佳龍昨向蘇貞昌請益，蘇對林勇於承擔投入新北市長選舉表示肯定與支持，並未給林佳龍軟釘子。

行政院發言人羅秉成也表示，林佳龍拜訪蘇院長時，並未提及要不要掛競選總部任何職務一事。

林佳龍昨天拜會時當面邀請蘇貞昌替他站台輔選，對此，蘇貞昌說，行政團隊做出好的政績，就是對執政黨候選人最好的輔選，未來他將到新北市替林站台助講，宣揚執政團隊的政績。

據悉，儘管林佳龍曾規畫邀請蘇貞昌擔任其競選總部榮譽主委，不過，林佳龍昨在拜會時，並未提及此事，由於蘇貞昌已與蔡總統商議，基於行政院長要保持中立，因此不適合出任競選總部主委，知情人士表示，至於未來是否由蘇揆出任林佳龍競總的榮譽主委職務，可望由林的競選總部進一步研議。

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