藍智庫：政府輕忽銀髮族學習資源、經費應翻倍成長

藍智庫質疑政府輕忽銀髮族學習資源，認為經費應翻倍成長。示意圖。（路透資料照）

2022/07/23 10:00

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日指出，台灣自2008年開始推動高齡教育，主要提供55歲以上人民從事樂齡學習活動，但高齡教育經費的編列卻年年未及教育部預算的1%，反觀2至5歲兒童的學前教育經費，上升至近4成（37.58%），學前教育與高齡教育經費的差距更是從2017年的48倍，拉高至2022年的192倍，政府明顯輕忽健康、亞健康長者的學習資源。

陳學聖表示，高齡教育預算幾乎年年達2億元，但是仍未及教育部預算1%，2至5歲兒童學前教育經費則由2017年的97.86億元，大幅成長至2022年的510.1億元，占教育部預算的比例，由未及1成（7.32%）上升至近4成（37.58%），若單以經費分配在每名55歲以上長者與2至5歲幼兒計算，則由2017年的371倍，攀升至2022年的1896倍（高齡教育經費36.35元、學前教育經費6萬8942元）。

陳學聖強調，台灣進入高齡社會，失智症比例人口也愈來愈多，因失智症就醫者，已由2016年的19萬人上升至2021年6月約27.9萬人，高齡教育為預防老化、活力老化並減緩失智症之預防措施之一，但政府似乎更加重視失能者照顧的長照服務經費，相較長照經費從2017年的55.25億元，大幅成長至2022年的562.17億元，高齡教育經費卻始終維持在2億元之譜。

他認為，在少子化浪潮下，政府大幅編列學前教育經費，協助父母育兒，鼓勵生育，無可厚非，但是也必須重視逾3成55歲以上長者的教育需求，目前每名長者能分配到的教育經費未達40元，他建議分配給每名長者的教育經費宜增加至少翻倍，最好到100元的水準，並可考慮由衛生福利特別收入基金下的長照服務發展基金勻支。

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