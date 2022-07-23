北市中山區廚餘貨車、小黃擦撞 2駕駛送醫

北市中山區發生廚餘貨車、計程車擦撞事故，警消到場處理中。（記者邱俊福翻攝）

2022/07/23 06:44

〔記者邱俊福／台北報導〕北市中山區今天凌晨發生一起廚餘貨車、計程車擦撞事故，一輛載著乘客的計程車在松江路、長春路口迴轉時，跟對向一輛滿載廚餘的貨車不慎擦撞，導致兩車都失控，貨車衝撞路燈、大樓梁柱，而計程車衝上公車專用道分隔島，現場滿布灑落的廚餘，臭氣薰天，所幸兩名駕駛僅受到擦挫傷送醫，並無大礙，至於肇事責任歸屬正於轄區北市警中山分局交通分隊調查釐清。

警方調查，今天凌晨近一時許，62歲陳姓男子駕駛計程車，載著一名乘客由松江路南往北行駛，當行至長春路口時要迴轉往南時，直接跟對向一輛滿載廚餘、張姓男子駕駛的貨車發生擦撞，巨大的撞擊力道，導致計程車失控衝上公車專用道分隔島，卡在分隔島動彈不得。

廚餘貨車則先後撞上路邊路燈、郵筒後，最後撞上松江路一棟大樓梁柱才停住，衝撞的力道，讓滿載的廚餘灑落馬路，臭氣滿天。

轄區警消人員據報趕抵後，先將頸部及雙手挫傷的陳姓運將，以及雙腳挫傷的張姓貨車司機緊急送往馬偕醫院救治，同時兩人經酒測確認都沒有飲酒駕車，而計程車上的乘客因沒有受傷，自行離去。目前警方正調閱相關監視器調查整起事故的詳細原因，釐清責任歸屬。

北市中山區發生廚餘貨車、計程車擦撞事故，警消到場處理中。（記者邱俊福翻攝）

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