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    閃光燈狂閃...沈伯洋參加AIT國慶酒會嚇壞 竟是因為陳時中

    沈伯洋笑說，當時陳時中從他後面走過去，媒體閃光燈一陣狂閃，讓他以為觀察酒會上食物的行為被發現。（資料照）

    沈伯洋笑說，當時陳時中從他後面走過去，媒體閃光燈一陣狂閃，讓他以為觀察酒會上食物的行為被發現。（資料照）

    2022/07/22 19:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）昨（21日）晚舉辦美國獨立紀念日246周年慶祝酒會，副總統賴清德、外交部長吳釗燮以及台北市長參選人陳時中等政要皆出席道賀。同樣出席活動的學者沈伯洋笑說，當時陳時中從他後面走過去，媒體閃光燈一陣狂閃，讓他以為觀察酒會上食物的行為被發現，「我沒有要吃食物，只是要看一下食物的長相」。

    資訊戰專家、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋在臉書表示，昨晚出席美國在台協會的國慶活動，因為時間尚早，大人物們都還沒發言，主要的食物也還沒有打開，他好奇菜色如何因此先去「偷看一下」。

    沈伯洋笑說，正當自己賊頭賊腦窺探食物之際，突然身後劈哩啪啦閃光燈狂閃，讓他大吃一驚內心小劇場噴發，「想說我要怎麼解釋我並沒有要吃食物，只是要看一下食物的長相而已」，結果他回魂一看，原來是陳時中從他後面走過去，媒體閃光燈才會一陣狂閃。

    沈伯洋分享的趣聞也讓網友留言笑說，「老師，應該要趕緊去跟時中要個簽名。壓壓驚」、「老師內心已上演小劇場」、「可能是你看起來太像"同學"」、「我比較在意紀念啤酒好不好喝 ><」。

    時中昨接受場邊媒體訪問時說，雖然他已經卸任（衛生福利部長），但因為大使（美國在台協會處長孫曉雅）熱情地邀約，所以來到酒會。至於是否到此補修選市長的台美關係學分？陳時中笑著回應說，他與AIT關係一向都非常好，在醫藥政策上，也與美國有許多合作。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    民進黨台北市長參選人陳時中（右）與立委高嘉瑜（左）手持會中特別準備的「美國『愛台』協會」啤酒合影。（資料照）

    民進黨台北市長參選人陳時中（右）與立委高嘉瑜（左）手持會中特別準備的「美國『愛台』協會」啤酒合影。（資料照）

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