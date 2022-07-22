台北天下第一攤金賞獎、人氣獎出爐 首度有命理攤獲獎

2022台北傳統市場節天下第一攤金賞獎及人氣獎於今舉辦頒獎典禮，今年共有28處市場141家攤商報名角逐金賞榮耀，經過專業評審現地評選，選出15名金賞獎得主。（台北市場處提供）

2022/07/22 18:35

〔記者楊心慧／台北報導〕2022台北傳統市場節天下第一攤金賞獎及人氣獎於今舉辦頒獎典禮，今年共有28處市場141家攤商報名角逐金賞榮耀，經過專業評審現地評選，選出15名金賞獎得主，人氣獎則為松江市場的珍育滷味放山雞；特別的是今年首度有命理攤獲獎，由松江路命理街的松江雨賦卜相獲得尋寶組金賞獎。

今年天下第一攤評選分為特選主題滷味之王組、吃貨組、尚鮮組、穿搭組及尋寶組等五大組別，其中滷味之王歷經1個月專業評選，由西寧市場味邨燒臘店的台灣鹽水雞、信義市場寶芝鈴水餃的滷味、獅子頭，及南門市場史料味極的冰糖蹄花獲得金賞榮耀。

本次參與攤商最多的為「吃貨組」，該項評比由水源市場索菲烤布蕾的法式手工塔、南門市場萬有全的臘肉、火腿、肝臘腸及立家湖州粽的南北粽子、湖州粽脫穎而出，勝出商品都是台北市場赫赫有名的必吃美味。

「尚鮮組」注重食安及環境衛生的評比，金賞得主由士東市場士東水餃的水餃、光復市場藍媽媽手擀皮水餃的各類水餃、餛飩及士東雞王的生鮮雞肉榮獲。

「穿搭組」金賞得主南門市場嬌諾精品的精品百貨、采姿服飾的女裝及成功市場小增fun店的百貨精品，獲獎攤商呈現高貴不貴的風格；「尋寶組」充滿玲瑯滿目的生活用品，吸引許多隱身市場的古玩、藝品、命理攤商參與評選，最後由華山市場扭蛋公爵的日本進口玩具、飛鼠文化工作室的台灣特產、藝品、農特產及台北松江路命理街松江雨賦卜相的算命、米卦、問事，獲得評審肯定，榮獲金賞獎。

台北市市場處表示，今年獲獎攤商的商品相當多元有特色，包含家常美食、甜點、粽子、精品百貨、服飾配件、生鮮水餃、可愛扭蛋、甚至占卜星相，展現市場豐富文化；為刺激買氣，各傳統市場、夜市及地下街等市集自7月到11月間紛紛推出消費滿額贈好禮、百元現金增值兌換市集振興劵。

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