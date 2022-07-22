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    首頁　>　臺北市

    北市音圖工程費無上限 議員批：等同開空白支票給廠商

    台北市政府將於原美國在台協會（AIT）於信義路三段的舊址，興建台北市音樂與圖書中心。圖為示意圖。（台北市政府提供）

    台北市政府將於原美國在台協會（AIT）於信義路三段的舊址，興建台北市音樂與圖書中心。圖為示意圖。（台北市政府提供）

    2022/07/22 18:20

    〔記者楊心慧／台北報導〕美國在台協會（AIT）舊址基地在台北市長柯文哲任內改建為台北市音樂與圖書中心，總工程款逾七十一億元，原訂今年動工，卻因四次流標，動工之路遙遙無期。但台北市議員簡舒培發現，北市府竟為盡快招標，未明訂總工程費，等於提供空白授權給廠商，若廠商提出費用超過議會核定預算71億元，誰要買單，恐導致音圖變成爛尾樓，丟給下任市長收拾爛攤。

    台北市水利處表示，該工程去年以採用統包方式辦理招標，前後歷經四次招標，都以流標告終，期間檢討需求、減少面積及增加發包金額等方式調整，最後仍無法順利發包，後來透過招商說明會探詢多家廠商意見，皆因擔憂物價飆漲及缺工、缺料，導致工程風險過高、影響投標意願。

    水利處指出，若未來工程設計金額超出議會核定的預算時，水利處將請文化局、教育局評估降低使用需求，調整在議會核定預算範圍辦理工程發包，或是另向議會爭取調整預算，以進行後續工程招標作業。

    美國在台協會（AIT）2019年搬離台北市信義路三段舊址，遷往內湖新居；AIT舊址占地2.67公頃，北市府原本規劃音圖中心將設置1500席國際級專業中西樂音樂廳、600席多媒體排練空間，圖書館總館打造90萬冊藏，北市文化局委託水利處代辦，計畫今年動工，2025年10月完工，但音圖對外招標四次流標。

    簡舒培痛批，授權發包的水利處，不理議會預算發包，7月12日招商需求中，沒規畫工程費，竟是空白授權，完全不尊重議會，根本是藐視議會的狀況，據她了解，得標廠商還特別問市府工程預算上限，但市府仍未和廠商說明。

    簡舒培認為，若最後廠商要的費用超過議會核定的預算，北市府要怎麼辦，丟給下一任市長處理嗎？如今台北市長柯文哲即將卸任，只想顧自己的面子把案子發包出去，當成自己政績，殊不知如此一來恐讓音圖成為爛尾樓。

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