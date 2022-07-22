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    比利時16歲少年追隨姐腳步獨駕飛機繞全球 今降松機獲贈專屬T恤、珍奶

    比利時16歲少年追隨姐姐腳步駕機環球，今降松機獲贈專屬T恤、珍奶。（民航局提供）

    比利時16歲少年追隨姐姐腳步駕機環球，今降松機獲贈專屬T恤、珍奶。（民航局提供）

    2022/07/22 16:47

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕比利時19歲女飛行員Zara Rutherford去年獨自駕駛超輕型飛機進行環球之旅，並於去年12月14日抵達台灣、降落松山機場，當時松山機場員工連夜趕製一件紀念T恤送給她。她的16歲弟弟Mack Rutherford也向姐姐看齊，挑戰駕機環球最年輕飛行員紀錄，並於今日降落松山機場；降落後穿上松機特別為他製作的T恤，開心地在機坪與姐姐的人形立牌合照。

    Zara Rutherford去年8月18日從比利時出發，展開獨駕超輕型飛機，進行長達5萬1千公里的飛越5大洲52國，環球飛行壯舉；她的弟弟Mack Rutherford在11歲就確立自己想飛的志願，15歲取得超輕型飛行員執照，成為當時世界上最年輕的飛行員，並向姐姐看齊，挑戰駕機環球最年輕飛行員紀錄。

    Zara Rutherford去年底在台灣留下美好的回憶，在姐姐推薦下，Mack Rutherford也同樣選擇在台灣停駐，今從菲律賓起飛後，於下午13點58分飛抵松山機場。民航局表示，Mack抵達松機後，即依照我方防疫規定，搭乘防疫巴士前往位在桃園的防疫旅館，他在上車前特別穿上松機特別為他製作的T恤，開心地在機坪與姐姐的人形立牌合照，工作人員也為他獻上最有台灣味的歡迎禮物—珍珠奶茶，不過受限於防疫規定，只能讓他帶回到外籍機組員入住的防疫旅館後才能享用。

    民航局指出，Mack Rutherford預計明日上午8點離開台灣飛往韓國，繼續他的環球飛行，松機工作人員也將為他獻上最有台灣味的祝福－綠色乖乖，期許他一路飛行平安，完成環球飛行的壯舉。

    比利時少年追隨姐姐腳步駕機環球，今降松機獲贈專屬T恤、珍奶，並與姐姐人行立牌合照。（民航局提供）

    比利時少年追隨姐姐腳步駕機環球，今降松機獲贈專屬T恤、珍奶，並與姐姐人行立牌合照。（民航局提供）

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