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    首頁　>　臺北市

    哪招？ 一早到四叉貓臉書感謝蔣萬安 男子再闖陳時中行程陳情

    四叉貓指出，陳男今（22日）上午突然跑到他的臉書留言指名「感謝蔣萬安」，而陳男隨後再度出現在陳時中參拜松山慈祐宮的場合陳情。（記者何玉華攝，圖取自四叉貓臉書，本報合成圖）

    四叉貓指出，陳男今（22日）上午突然跑到他的臉書留言指名「感謝蔣萬安」，而陳男隨後再度出現在陳時中參拜松山慈祐宮的場合陳情。（記者何玉華攝，圖取自四叉貓臉書，本報合成圖）

    2022/07/22 17:54

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人陳時中20日參拜萬華龍山寺，遇到1名自稱「0206期貨選擇權受害者自救會」成員的陳姓男子高聲陳情，被警察拉走引起關注，網紅「四叉貓」昨指出，陳男曾向台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人蔣萬安陳情未果，今（22日）上午突然跑到他的臉書留言指名「感謝蔣萬安」，而陳男隨後再度出現在陳時中參拜松山慈祐宮的場合。

    四叉貓在臉書表示，近日持續跟隨陳時中行程陳情的陳姓男子，今上午跑到他的臉書留言，特別指名要感謝蔣萬安，內容為「向蔣委員致謝6年多來持續幫忙」、「因有蔣委員與其團隊菁英及多位立委幫忙及多位正義人士（期貨公司經紀人、公務人員）幫忙，我們才能搜集到證明『期貨商上開違法情事及金管會未盡金融監督管理之責』的事證」，並提及「蔣委員優秀團隊菁英及多位立委幫忙」他才有底氣在政治人物、媒體面前陳情」。

    而陳男留言後，沒多久又出現在陳時中參拜松山慈祐宮的場合陳情，四叉貓對此笑說，「陳先生又來陳時中的場子陳情啦！！！他抗議這麼多年終於找到流量密碼，只有陳時中的場子可以讓他每天被這麼多的記者督麥」。

    同一時間，蔣萬安現身世貿一館的婦幼展，四叉貓搞笑地說「呼叫陳抗陳先生」，直呼「現場人山人海記者如雲，陳先生快來找蔣萬安陳情呀！」

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