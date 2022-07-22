期權受害陳情跟上陳時中 財經專家曝原因真難解

財經專家徐嶔煌在臉書貼出他爬梳整個事情經過後的發現，指陳男的案件已經司法三審定讞，民意代表也無法處理。 （擷自徐嶔煌臉書）

2022/07/22 16:32

〔記者何玉華／台北報導〕自稱「0206期貨選擇權受害者自救會」成員的陳姓男子，在民進黨台北市長參選人陳時中參拜萬華龍山寺時，高聲陳情被警察拉走引起關注，連日持續跟隨陳時中行程；今（22）天再度出現在陳時中參拜松山慈祐宮的場合，立委莊瑞雄再出面溝通；財經專家徐嶔煌今天也在臉書貼出他爬梳整個事情經過後的發現，原來陳男陳情的案件已經司法三審定讞，民意代表也無法處理。

陳男被發現過去多次向不同的民意代表陳情，包括蔣萬安、柯文哲，也是各種陳情場合的熟面孔；蔣萬安辦公室昨天指出，自2016年開始幫忙陳男，但網紅四叉貓質疑，該事件發生在2018年，為什麼2016年開始幫忙呢?

徐嶔煌臉書貼文指出，0206期貨選擇權事件發生在2018年，而陳男會在2016年找到蔣萬安陳情，是因為他老婆帳戶在0206事件中輸了幾十萬。而他本身的損失是在2011年8月8日的4筆沖銷，因帳戶保證金不足被強制沖銷。

徐嶔煌說，當時發生的背景是「美國主權評等調降」導致期貨市場行情巨幅下滑，但陳男主張期貨業者是違法沖銷提起刑事、民事求償，求償金額達1億942萬8727元。刑事告營業員等人詐欺不起訴，民事自2015年簡易庭駁回上訴，2020年再經最高法院駁回上訴，「司法三審定讞的案子，要立法委員跟台北市長參選人怎麼處理，真是天知道！」

陳情男子今天又跟著陳時中的行程陳情，立委莊瑞雄（右）再出面溝通。（記者何玉華攝）

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