視察防空避難演練 黃珊珊：若發生空襲、斬首行動台北恐是首要目標

副市長黃珊珊今下午前往信義區廣居里，視察防空避難處所演練，她表示台北市是首都又是中央政府所在地，絕對會是空襲、斬首行動的首要目標。（記者楊心慧攝）

2022/07/22 16:39

〔記者楊心慧／台北報導〕今年軍民聯合防空（萬安45號）演習將在7月25日登場，台北市民政局與各里辦公室合作，在25日前辦理456場「防空避難」踏勘演練，屬台北市首度最大規模的演練，台北市副市長黃珊珊今下午前往信義區廣居里，視察防空避難處所演練，她表示台北市是首都又是中央政府所在地，絕對會是空襲、斬首行動的首要目標，所以北市府比誰都更緊張，這次進行擴大規模實體演練，讓民眾平常就有居安思危的習慣。

黃珊珊表示，台北市這2、3年都在盤點防空避難室的數量，算起來可超過我們的人口數，台北市的防空避難室足夠，但若突然間發生事情，民眾要去哪避難，台灣多年都沒有演練過，柯市長也認為沒有演練的話，市民將來會沒有辦法應變，因此要求先盤點、把標示做清楚，並做實地演練。

黃珊珊指出，這次萬安演習，我們要求擴大規模、做實體演練，不是單純停下來，停下來要到哪裡？要做演練才知道，原來不是只有把眼耳遮蔽，嘴巴也要張開，這就是一個很重要的知識，若真的發生空襲警報，這樣做可保命，所以仍要做宣導，今年特別把各區里幹事都找來做相關訓練，接下來就是訓練志工，由志工來訓練民眾。

媒體詢問，柯文哲說民進黨用嘴巴喊抗中保台，這次擴大舉辦是要跟中央宣示？黃珊珊表示，這件事已準備兩年多，並非特別去做，就是地方政府做該做的事，雖然她在當議員時都知道哪裡有防空避難室，大部分可能都被占用、沒清出來，或是沒做標示，這件事是地方政府該做的事，並沒要和誰比較，也擔心若沒做好準備，發生事情時該怎麼辦？

黃珊珊強調，小時候父親是警察，家裡住在防空洞旁邊，小時候的印象就是常常要演習，就要躲到防空洞，雖然長年以來有演練，但沒有很務實地去處理，台北市是一個人口密集的地方，且台北是首都，又是中央政府所在地，萬一發生空襲絕對是第一個地方，這也是為何台北市會比其他縣市還緊張。

黃珊珊認為，若發生斬首行動，一定會以台北為目標，所以平常就要準備，之前發現有這麼多的防空避難室沒做過完整清點，清點完成後應讓市民知道，發生事情可做哪些應變，比如一斷電大家都是鳥獸散，但應要安定的度過這段時間，不要慌亂。

黃珊珊表示，讓民眾平常就有居安思危的習慣，真的發生事情的時候才不會慌亂、不戰而降，平常做好準備，像烏克蘭要躲這麼久，我們看著別人經驗，要做警惕，當然最好不要發生，若發生我們也做好準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法