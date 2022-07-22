北市大終於有校長 邱英浩出線預計8/1上任

台北市立大學新任校長經過遴選投票，由前代理校長邱英浩出線，預計8月1日上任。（取自北市大網站）

2022/07/22 15:52

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立大學爆發校長遴選爭議，前校長戴遐齡去年7月卸任後，遲未選出新校長，校方今年籌組新任校長遴選委員會，有5名候選人，今日上午投票，前代理校長邱英浩在第一輪投票高票通過，預計8月1日上任。

北市大日前公告5名校長候選人名單，包括北市大資訊科學系教授楊政穎、北市大資訊科學系教授蔡俊明、中教大現任校長王如哲、北市大教育行政與評鑑研究所教授丁一顧，以及邱英浩。

北市大校長遴委會發言人曾國維受訪表示，遴選投票作業在上午進行，委員都有投票，第一輪投票就選出邱英浩為新任校長，沒有進入第二、三輪，過程相當順利，後續學校報請台北市政府聘任。

曾國維說，大學新學期以8月1日為切點，最近學校主管包括各系所的部分系主任剛改選、學院的院長也都有改選，市府如果越晚發布整個程序就會延後，因此今日完成校長遴選，依照正常程序新校長將在8月1日就任。

邱英浩受訪時表示，學校未來扮演不只是市府的智庫角色，目前少子化各系所做整合，校內的教育、市政規劃及體育都有不錯成績，持續推展國際化，學校有幾百所姊妹校，隨著疫情解封把學校分級達到實質合作，並加強推廣教育，希望提供線上課程跟市府公訓處合作，讓公務人員進修，跟市府合作成為育成中心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法