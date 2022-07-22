連假國五坪林匝道封閉立委要求發給當地民眾通行證 高公局：暫無規劃

民眾黨立委要求連假封國五坪林匝道，應試辦給當地民眾通行證，高公局表示目前暫無規劃。（資料照）

2022/07/22 15:41

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部高速公路局從2020年9月中秋節連續假期起，首度推出南下尖峰時段，封閉國5石碇、坪林交流道的南下入口匝道，減少車輛匯流提升行駛順暢度，不過此舉引發坪林當地民眾不滿。民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如以及新北市議員參選人張凱鈞今（22）召開記者會，要求高公局在今年中秋連假試辦通行證制度；對此，高公局交管組科長蔡明哲表示，目前未規劃要試辦通行證制度，不過會持續蒐集各方意見。

2020年端午節連續假期前一天至假期首日，國道5號連續32小時處於壅塞情況，讓用路人塞到怕，並創下最塞紀錄。高公局為紓解國5壅塞情況，推出封閉國5石碇、坪林交流道的南下入口匝道。

蔡明哲指出，以實際數據來，對於提升國5主線順暢度確實有明顯效果，雖然每個連假的情況不盡相同，但實施以來壅塞率大約減少20%至60%間；若以今年228和平紀念日連假來看，壅塞率較以往未封閉時減少40%，國5主線車速均能維持在時速40公里以上，未出現明顯壅塞情況。

立法委員邱臣遠指出，今年6月初召開協調會，當時結論要求高公局參考陽明山管制措施，一個月內提出當地居民申請通行證的機制，至少在今年中秋連假先試辦，再滾動式調整評估。

蔡明哲表示，當時以台北市陽明山假日管制為例，但那個地方只有單一地點較容易透過警力人工管控，不過國道全線在連續假期有非常多匝道會暫時封閉，過往也都沒有協調警方協助管控，若坪林成為首例後，西部國道實施匝道封閉的交流道附近居民勢必都會爭取通行證，對交通管理上來說會很不方便，所以現階段沒有規劃要特別為了坪林實施通行證制度，不過會持續蒐集各方意見，納入未來政策制定的參考。

對於封閉後影響坪林當地觀光，蔡明哲說，只有封閉半天的南下入口匝道，北上還是可以行進，觀光客到坪林之後也可多做停留，甚至在當地享用午餐，等到中午12點開放後再出發。

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