為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    連假國五坪林匝道封閉立委要求發給當地民眾通行證 高公局：暫無規劃

    民眾黨立委要求連假封國五坪林匝道，應試辦給當地民眾通行證，高公局表示目前暫無規劃。（資料照）

    民眾黨立委要求連假封國五坪林匝道，應試辦給當地民眾通行證，高公局表示目前暫無規劃。（資料照）

    2022/07/22 15:41

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部高速公路局從2020年9月中秋節連續假期起，首度推出南下尖峰時段，封閉國5石碇、坪林交流道的南下入口匝道，減少車輛匯流提升行駛順暢度，不過此舉引發坪林當地民眾不滿。民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如以及新北市議員參選人張凱鈞今（22）召開記者會，要求高公局在今年中秋連假試辦通行證制度；對此，高公局交管組科長蔡明哲表示，目前未規劃要試辦通行證制度，不過會持續蒐集各方意見。

    2020年端午節連續假期前一天至假期首日，國道5號連續32小時處於壅塞情況，讓用路人塞到怕，並創下最塞紀錄。高公局為紓解國5壅塞情況，推出封閉國5石碇、坪林交流道的南下入口匝道。

    蔡明哲指出，以實際數據來，對於提升國5主線順暢度確實有明顯效果，雖然每個連假的情況不盡相同，但實施以來壅塞率大約減少20%至60%間；若以今年228和平紀念日連假來看，壅塞率較以往未封閉時減少40%，國5主線車速均能維持在時速40公里以上，未出現明顯壅塞情況。

    立法委員邱臣遠指出，今年6月初召開協調會，當時結論要求高公局參考陽明山管制措施，一個月內提出當地居民申請通行證的機制，至少在今年中秋連假先試辦，再滾動式調整評估。

    蔡明哲表示，當時以台北市陽明山假日管制為例，但那個地方只有單一地點較容易透過警力人工管控，不過國道全線在連續假期有非常多匝道會暫時封閉，過往也都沒有協調警方協助管控，若坪林成為首例後，西部國道實施匝道封閉的交流道附近居民勢必都會爭取通行證，對交通管理上來說會很不方便，所以現階段沒有規劃要特別為了坪林實施通行證制度，不過會持續蒐集各方意見，納入未來政策制定的參考。

    對於封閉後影響坪林當地觀光，蔡明哲說，只有封閉半天的南下入口匝道，北上還是可以行進，觀光客到坪林之後也可多做停留，甚至在當地享用午餐，等到中午12點開放後再出發。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    連假封國五匝道考量 林佳龍陣營：高公局回應比較適當
    2022/07/22 15:28

    連假封國五匝道考量 林佳龍陣營：高公局回應比較適當
    國5車潮一度排隊5.5公里 下一波預估今晚9點塞至深夜
    2022/02/04 19:09

    國5車潮一度排隊5.5公里 下一波預估今晚9點塞至深夜

    鄉民表示：跟著竹科工程師這樣買 最划算
    減少排隊停等時間 今年農曆春節國5南下首度不實施高乘載管制
    2022/01/21 16:35

    減少排隊停等時間 今年農曆春節國5南下首度不實施高乘載管制
    未注意前方狀況 小貨車急煞翻覆國五北上車道
    2021/10/15 16:11

    未注意前方狀況 小貨車急煞翻覆國五北上車道
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播