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    高中男教練拍下女選手裸照瘋傳 執秘偽造性平會紀錄判緩刑又降級

    彰化一所高中2017年間爆發柔道男教練與女選手過從甚密，還拍下裸照的醜聞。（情境照）

    彰化一所高中2017年間爆發柔道男教練與女選手過從甚密，還拍下裸照的醜聞。（情境照）

    2022/07/22 15:32

    〔記者吳政峰／台北報導〕彰化一所高中2017年間爆發柔道男教練與女選手過從甚密，還拍下裸照的醜聞，監察院行文要求清查有無包庇狼師之舉，未料校方性平會的張姓執行秘書竟然偽造會議紀錄，結果被彰化縣政府識破，依偽造文書送辦。張員被依偽造文書罪判刑1年、緩刑2年，日前再被懲戒法院判降兩級改敘。

    2017年間，該名高中聘任的柔道教練與女選手不當往來，拍下裸照後外流，在學生間瘋傳，家長得悉後氣炸，提告並向校方申訴，學校性平會決議不續聘該名教練。

    2019年間，彰化又爆發另起體育狼師案，經媒體大肆報導，引起監察院重視，發函責令全面清查有無包庇其他狼師的案件。彰化縣政府行文該高中，要求提供性平會當年審查柔道教練與女選手不當往來的會議紀錄。

    張姓執秘明知當年只召開一次性平會，竟然偽造未曾召開的會議紀錄，還冒簽與會人員簽名，陳報給彰化縣政府，沒想到被彰化縣政府識破，依照偽造文書罪移送法辦。

    張員坦承犯行，並獲得被冒簽者的諒解，法院審酌其犯罪手段、目的、所生損害等一切情況，處有期徒刑1年，緩刑2年，並應自判決確定日起6個月內向公庫支付6萬元。

    彰化縣政府再把全案移送懲戒法院，考量張員坦承犯行，表達悔悟之意，建請從輕處分。

    懲戒法院指出，張員明知教練有拍攝女選手裸照，卻未依相關規定親自或指示他人將裸照情事通報移送機關教育處，也未報警處理；且未經性平會再決議，即決定不調查予以結案，甚者偽造性平會結案會議紀錄，將導致公眾喪失對學校預防與處理校園性平事件機制、教育人員的尊重與執行職務的信賴，危害公務機關對性平事件監督的正確性，為維持公務紀律及教育人員聲譽，有懲戒必要。

    懲戒法院審酌張員為圖掩飾其未依規定處理性平事件，偽造不實系爭會議紀錄及簽到表並持以行使；擔任教職期間，曾獲多次嘉獎；已與被害人和解等相關情狀後，決議判她降兩級改敘，可上訴。

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