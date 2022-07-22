役男保修戰車發生意外殉職 軍方去年9月要求軍事訓練役「下部隊」

國軍現役主力CM11戰車。（資料照）

2022/07/22 15:16

〔記者吳書緯／台北報導〕陸軍裝甲564旅昨天進行CM-11戰車保修作業，砲塔穩定系統異常，造成軍事訓練役士兵全若堯在戰車內被砲尾環重壓，不幸傷重殉職，也引發為何役男要參與保修戰車的質疑。

政府推動募兵制，原先1年役期的義務役，於2013年底改為1994年1月1日之後出生的役男，僅須受4個月的軍事訓練役，且顧及部隊已由全志願役軍人所組成，軍事訓練役的役男在服役期間，僅會在新訓部隊接受5週新兵訓練，以及赴兵科學校或在相關部隊接受11週的專長訓，之後退伍。

國軍在2017年曾經試辦軍事訓練役「下部隊」到部隊歷練，但到2018年又取消此計畫，軍方過去曾表示，雖然役男下部隊，確實有得到訓戰結合效果，但考量常備部隊以志願役官兵為主，且考量役男整訓、整退取得專長的效益，因此取消此計畫。

然而，邱國正於2021年初接任國防部長後，國防部在同年9月即下令原接受5週新訓、11週第二階段訓練的軍事訓練役男，開始試行第二階段訓改為「下部隊」，邱國正當時在立院稱，役男多了部隊、外島服役經歷，將獲得某方面的助益，了解部隊律定，多了部隊經歷對役男而言會「是好的」。

國防部之後也對外宣稱，軍事訓練役到了部隊，負責包含武裝警衛勤務、訓場巡管、靶場勤務等戰鬥、勤務支援工作。不過，從昨天564旅所發生的意外，軍事訓練役竟在戰車內參與戰車保修任務，顯然與國防部一開始所設定役男「下部隊」所執行的任務，有相當大的差異。

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