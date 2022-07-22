為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    役男保修戰車發生意外殉職 軍方去年9月要求軍事訓練役「下部隊」

    國軍現役主力CM11戰車。（資料照）

    國軍現役主力CM11戰車。（資料照）

    2022/07/22 15:16

    〔記者吳書緯／台北報導〕陸軍裝甲564旅昨天進行CM-11戰車保修作業，砲塔穩定系統異常，造成軍事訓練役士兵全若堯在戰車內被砲尾環重壓，不幸傷重殉職，也引發為何役男要參與保修戰車的質疑。

    政府推動募兵制，原先1年役期的義務役，於2013年底改為1994年1月1日之後出生的役男，僅須受4個月的軍事訓練役，且顧及部隊已由全志願役軍人所組成，軍事訓練役的役男在服役期間，僅會在新訓部隊接受5週新兵訓練，以及赴兵科學校或在相關部隊接受11週的專長訓，之後退伍。

    國軍在2017年曾經試辦軍事訓練役「下部隊」到部隊歷練，但到2018年又取消此計畫，軍方過去曾表示，雖然役男下部隊，確實有得到訓戰結合效果，但考量常備部隊以志願役官兵為主，且考量役男整訓、整退取得專長的效益，因此取消此計畫。

    然而，邱國正於2021年初接任國防部長後，國防部在同年9月即下令原接受5週新訓、11週第二階段訓練的軍事訓練役男，開始試行第二階段訓改為「下部隊」，邱國正當時在立院稱，役男多了部隊、外島服役經歷，將獲得某方面的助益，了解部隊律定，多了部隊經歷對役男而言會「是好的」。

    國防部之後也對外宣稱，軍事訓練役到了部隊，負責包含武裝警衛勤務、訓場巡管、靶場勤務等戰鬥、勤務支援工作。不過，從昨天564旅所發生的意外，軍事訓練役竟在戰車內參與戰車保修任務，顯然與國防部一開始所設定役男「下部隊」所執行的任務，有相當大的差異。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國軍派4個月役男修戰車？王定宇：需查明是否違反規定
    2022/07/22 13:13

    國軍派4個月役男修戰車？王定宇：需查明是否違反規定
    564旅全姓士兵不治 江啟臣：國防部要痛定思痛徹查清楚
    2022/07/22 12:55

    564旅全姓士兵不治 江啟臣：國防部要痛定思痛徹查清楚

    鄉民表示：跟著竹科工程師這樣買 最划算
    要真相！退伍前遭砲管撞擊身亡 士兵家屬質疑軍方訓練
    2022/07/22 12:53

    要真相！退伍前遭砲管撞擊身亡 士兵家屬質疑軍方訓練
    士兵遭戰車砲管撞擊殉職 陸軍司令進駐八軍團展開調查檢討
    2022/07/22 09:54

    士兵遭戰車砲管撞擊殉職 陸軍司令進駐八軍團展開調查檢討
    陸軍裝曱士兵演訓身亡 南投縣長今慰問家屬
    2022/07/22 07:54

    陸軍裝曱士兵演訓身亡 南投縣長今慰問家屬
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播