國民黨：國境開放但海外突發疾病理賠保單問題卡關 蔡政府應解決

蔡政府逐步開放國境，國民黨今日召開「國境開放，觀光業疾呼解決『旅平險』問題刻不容緩」記者會，請來相關業者呼籲蔡政府儘速協調保險業恢復海外突發疾病的理賠保單。圖為桃園機場航機起降情況。（資料照）

2022/07/22 14:47

〔記者施曉光／台北報導〕蔡政府逐步開放國境，讓觀光業者看到一絲曙光，但海外突發疾病的理賠保單，目前保險業者仍停售，恐導致國境開放促進觀光效益大打折扣，國民黨今日召開「國境開放，觀光業疾呼解決『旅平險』問題刻不容緩」記者會，請來相關業者呼籲蔡政府儘速協調保險業恢復海外突發疾病的理賠保單。

國民黨呼應觀光業者訴求，向蔡政府提出3項呼籲，協調恢復旅平險海外突發疾病的保險理賠，協調恢復履行契約責任保險附約旅行不便的理賠範圍，或可比照日本政府推出1000萬日幣旅遊健康保險保單。

台北城市科技大學觀光事業系助理教授李奇嶽指出，目前不論是旅行業者或民眾面臨出國旅行，或外國旅客來台，必須把旅行保險事宜處理好，但遺憾很多保險公司在國泰人壽開先例停辦海外突發疾病理賠保單後，其他公司紛紛跟進，就連旅行社契約責任保險中，也停賣新冠疫情相關保險，國人在國外旅行如果生病，要面臨天價醫療費用，但台灣卻沒有保險可買，旅行業者接團風險也提高很多。

李奇嶽指出，雖然觀光局曾經召集旅行業者與產險公會開過會，但畢竟並非保險業主管機關，協調沒有結果，由於保險業者態度強硬，他呼籲金管會督促保險業者，提供類似日本政府一樣的旅遊健康保險，讓民眾不必擔心付不起昂貴的醫療費用，他並強調，保險業者每年賺得很開心，但當要理賠時，卻雨天收傘，如果蔡政府是大有為的政府，就請出面解決問題。

公勝保險經紀人公司事業部經理曹祺表示，目前旅行平安險中的突發疾病項目，只要涉及防疫保單，保險公司都已經全部下架，若不解決這個問題，即便國境開放，對觀光產業一樣沒有幫助。

曹祺提醒，如果是國內旅行平安險，出團後發現確診者，情況比較好處理，可以立即啟動健保，但如果是在國外，情況就非常嚴重，因為一旦確診，就會發生很多費用，到底誰來負擔？

國民黨指出，當前國際間仍存在不小的染疫風險，若無相關保險機制，恐導致旅客及旅行業者非常大的困擾，包括國人旅外緊急就醫需承受高額醫療費用，如果需要家屬緊急赴當地協助或需醫療專機後送，成本皆難負擔，外國旅客來台灣旅行，若遇突發性疾病，需自行承擔沈重的醫療費用，同時，在國外不可抗力因素導致滯留，旅行業者必須負擔旅客食宿費用，大幅增加經營風險。

國民黨強調，政府應該當觀光及保險業者的後盾，更有責任確保人民安心旅遊的權利，金管會應邀集保險業者溝通、協調，儘快恢復相關的保險項目，讓國人旅遊安全能獲得保障，並減輕業者的成本風險，共同促進我國旅行觀光產業的發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法