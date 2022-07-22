高溫來襲「亮紅燈」 北市發布熱浪警報

受太平洋高壓影響全台天氣炎熱，中央氣象局今日午前高溫資訊首次顯示北市為紅燈燈號。（圖擷取自中央氣象局）

2022/07/22 14:37

〔記者蔡亞樺／台北報導〕全球高溫頻傳，受太平洋高壓影響全台天氣炎熱，中央氣象局今日午前高溫資訊首次顯示北市為紅燈燈號，台北市環保局依北市熱浪預警機制發布熱浪預警通報，市府相關單位啟動高溫應變措施，環保局表，明日為二十四節氣之大暑，氣象局預估22日至24日北市等部分縣市恐出現38℃極端高溫，民眾宜減少外出、做好戶外防護，另可將空調設定在26至28℃，避免室內外溫差過大影響身體健康。

環保局表示，今年入夏以來，極端熱浪席捲歐陸，葡萄牙7月創下47℃的歷史高溫、英國7月也熱到發布了史上第一個「極熱」紅色高溫警報，極端高溫不僅會影響人體健康，亦衝擊生態系統及基礎維生設施，諸如用電、用水及運輸交通設施安全等問題。

因應高溫可能造成的熱危害，北市府2016年建立熱浪預警機制，並納入地區災害防救計畫，參照中央氣象局發布高溫資訊，黃燈時注意警戒，橙燈、紅燈作為熱浪預警標準，通報市府相關局處啟動執行各項高溫應變措施，以降低高溫帶來的潛在危害，落實照顧市民福祉。

環保局統計，今年截至目前共啟動5次熱浪預警通報，因應措施執行成果包括環保局道路高溫灑水里程323公里及公園處植栽澆灌43萬餘平方公尺，調節都市微氣候；針對長時間戶外作業的清潔隊員，環保局將加強職安衛教與巡視作業情形，適時調整作業時間並提供充足飲用水及休息場所。

環保局提醒，白天正午時段高溫炎熱且紫外線強烈，民眾儘量待在陰涼處所和減少長時間戶外體力活動，若需外出應做好防曬措施，以預防中暑，尤其家有老人或幼兒者要特別注意，若出現輕微的噁心、頭暈、頭痛、耳鳴、全身無力等徵狀，可能是中暑的訊號，應注意身體的狀況適時補充水分，必要時迅速就醫。

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