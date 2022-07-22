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    首頁　>　臺北市

    中重症+178！4歲女童急性腦炎死亡

    中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎新增中重症仍破百，單日新增178例，包含109例中症、69例重症。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎新增中重症仍破百，單日新增178例，包含109例中症、69例重症。（指揮中心提供）

    2022/07/22 14:17

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增中重症仍破百，單日新增178例，包含109例中症、69例重症，新增3歲男童罹患孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）；另死亡再增86例，最年輕4歲女童，因為腦炎死亡。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增86例本土病例死亡個案，為45例男性、41例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、83例具慢性病史、62例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今年5月20日至7月20日，死亡日期介於5月17日至7月19日。

    其中，最年輕的是4歲女童，有代謝性疾病史，7月15日發燒及喉嚨痛至診所快篩陽性，16日食慾、活力下降且嗜睡，17日至急診疑似腦膜炎住院，給予類固醇、瑞德西韋、降腦壓藥，住院當天因嘔吐及呼吸費力、胸凹，插管使用呼吸器，並因突發癲癇重症及神經性休克給予抗癲癇藥物及升壓劑，但病況惡化，進而於19日死亡，死因為新冠感染合併急性腦炎。

    至於中重症方面，新增1例3歲男童，無慢性病史，5月14日曾經確診，7月14日出現全身皮疹、發燒、喉嚨痛、紅眼，16日至急診懷疑MIS-C住院，經藥物治療後病況改善，已於21日由加護病房轉至一般病房，病況穩定。

    目前12歲以下兒童重症110例，包含46例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）、24例腦炎、19例肺炎、8例哮吼、3例敗血症、3例共病、1例心肌炎、6例家中死亡，其中24例死亡，包含8例腦炎、4例肺炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼、1例心肌炎及6例到院前死亡。

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