本土+23813 染疫死亡略上揚+86

2022/07/22 14:07

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今日表示，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）略降，新增23813例，但死亡則是略增至86例。另外，境外移入新增280例。

指揮中心表示，今日新增之23813例本土病例，10767例男性，13034例女性，12例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（4,140例），台中市（2,846例），桃園市（2,562例），高雄市（2,513例），台北市（2,352例），台南市（1,877例），彰化縣（1,089例），屏東縣（765例），苗栗縣（648例），新竹縣（644例），宜蘭縣（601例），雲林縣（586例），新竹市（569例），花蓮縣（499例），嘉義縣（448例），南投縣（434例），基隆市（335例），台東縣（304例），嘉義市（283例），金門縣（159例），澎湖縣（131例），連江縣（28例）。

指揮中心說明，今日新增280例境外移入個案中，為141例男性、139例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自法國（9例）、美國及英國（各6例）、新加坡及越南（各4例）、菲律賓（3例）、荷蘭及馬來西亞（各2例）、澳大利亞、中國、日本、加拿大、韓國、瑞士、阿拉伯聯合大公國、印尼、泰國、柬埔寨及德國（各1例）移入，另233例感染國家調查中。入境日期介於今年6月25日至7月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,455,285例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,062,451例排除），其中4,386,289例確診，分別為17,935例境外移入，4,368,300例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8,478例COVID-19死亡病例，其中8,463例本土，個案居住縣市分布為新北市1,916例、台北市996例、台中市821例、高雄市768例、台南市643例、桃園市639例、彰化縣488例、屏東縣351例、雲林縣248例、南投縣240例、基隆市201例、苗栗縣及嘉義縣各176例、宜蘭縣168例、花蓮縣146例、嘉義市133例、新竹縣130例、台東縣116例、新竹市80例、澎湖縣16例、金門縣11例；另15例為境外移入。

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中央流行疫情指揮中心今日表示，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）略降，新增23813例，但死亡則是略增至86例。另外，境外移入新增280例。（指揮中心提供）

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