帶二寶逛展與黃珊珊同台被催生 蔣萬安開支票：讓年輕人敢生敢養

台北市副市長黃珊珊，與帶著即將滿周歲小寶寶的國民黨台北市長參選人蔣萬安，一同出席「台北國際婦幼用品大展」。會後蔣萬安並參觀婦幼展攤位，手上的小寶寶反而成為目光焦點！（記者田裕華攝）

2022/07/22 13:51

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安與台北市副市長黃珊珊今日不約而同出席世貿館舉辦的婦幼展，2人難得同台，蔣萬安抱著將滿1歲的二寶現身，黃珊珊稱讚寶寶很可愛，還說蔣如果再升第三胎可獲生育補助3萬元，蔣萬安強調，自己在立院推動許多育兒政策，未來將一一落實，讓年輕人願意在北市敢生敢養。

身上抱著二寶的蔣萬安現身在婦幼展，相當引人注目，吸引參展的民眾上前合影，到場黃珊珊一看到寶寶笑讚「很可愛、像爸爸」。黃珊珊致詞表示，婦幼是國家基礎，如果沒有小孩出生，國家會受到很大影響，她也是個媽媽，以前逛婦幼展一次可把所有東西買完。

黃珊珊向蔣萬安道賀有寶寶，提到北市人口正在減少，鼓勵大家增產報國，北市府推出搶人作戰的策略，推出千萬要結婚抽獎活動後，比去年同期增加500對結婚新人，年輕人是願意結婚的且願意把戶口留在北市，今年育兒補助提高到2.5萬元，蔣委員若生第三胎補助到3萬元，也喊話年輕爸媽把戶口留在北市，住在北市、生在北市、養在北市。

蔣萬安致詞提到，這幾年新生兒人數下跌，去年新生約13萬人，但認養犬貓登記數15萬多隻，這個問題必須克服，也影響嬰幼兒產業的發展，希望政府關注科技產業之外，對傳統產業也要大力協助，他也在立院已經推動很多修法，增加陪產假、親子照顧假等，也推動人工生育的擴大補助，營造育兒友善環境。

媒體詢問過去行程多與黃珊珊錯開，今天除了同場還有互動，蔣萬安表示，很好啊，他們2人都關心如何提供年輕爸媽在北市有更好的育兒環境、福利措施，是很好的事情，未來也會一一落實，讓更多年輕人無後顧之憂減輕經濟壓力，願意敢生也敢養，讓北市新生生兒及人口增加。

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