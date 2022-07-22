「松山之亂」砸毀派出所電腦螢幕 徐權二審仍判6月可易科罰金定讞

徐權。（資料照）

2022/07/22 13:48

〔記者張文川／台北報導〕去年4月台北市松山警分局發生「松山之亂」，分局所在地的中崙派出所，遭10名黑衣人闖入，其中男子徐權砸毀值班台電腦螢幕，成為全案唯一被起訴者，台北地院一審認定徐已與蕭姓值班警員完成調解，去年10月採簡易判決，依「損壞公務員職務掌管物品」罪將徐權判刑6月得易科罰金；檢方與警方都不服而上訴，北院二審今宣判，與原判決雖有部分認定不同而撤銷，但刑期仍維持6月有期徒刑，得易科罰金18萬元定讞。

今日宣判時節外生枝，承審的審查庭法官謝欣宓，排定上午11時宣判，卻延遲至中午12時18分才宣判，延遲宣判長達78分鐘之久，期間她仍持續開庭審查多件案件，就算是各案間有空檔時間，仍不宣判，即使當事人松山警分局委任律師的助理到庭，仍不遵期宣判，甚至一度情緒化怒拍法檯說「我就是不宣判」，堅持先開庭再宣判，待全部開完已是12時18分，她才宣讀11時就應宣示的判決主文。

對此，北院表示，刑事案件有規定應準時宣判，法官開庭時須注意宣判時間，法官今未按規定準時宣判，之後會轉知法官應遵守規定，妥適安排庭期和宣判時間。

至於松山之亂一案，徐權與9名友人去年4月16日凌晨酒後，在松山分局附近的騎樓抽菸，時任松山分局楊姓教官路過，口出穢言喝斥眾人講話小聲一點，徐等人不知楊的身分，一路追逐他進入松山分局樓下的中崙派出所，楊逃到樓上分局，眾人找不到他，推倒紅龍柱、高聲咆哮，員警勸阻時，徐權抄起鐵椅，砸毀值班台的電腦螢幕。徐被起訴，其餘9人獲不起訴，移由法院依違反社會秩序維護法裁罰。

北院一審法官認為，徐權法治觀念淡薄、藐視公權力，侵害警察職務嚴正性，考量他坦認犯行、無前科，且與當時值班保管螢幕的蕭姓警員成立調解，故判刑6月，但不予緩刑。

松山分局認為蕭員的意見不能代表分局，分局並未同意調解，請求檢方上訴，檢方也認為量刑過輕，提出上訴。

北院二審合議庭上月21日開庭辯論，松山分局長陳昭甫親自到庭表示，徐權的行為是公然藐視國家法令，傷害警察尊嚴，希望從重量刑，勿判6月以下可易科罰金之刑，也勿給予緩刑，以儆效尤。在場員警做證說，徐權等人搗毀螢幕及鐵椅、紅龍柱，經員警奮力制止，才將眾人趕出派出所。

蒞庭檢察官認為，徐權犯案時精神、意識都正常，無視員警執行公務而砸毀公物，構成妨害公務罪與妨害秩序罪，目無法紀，後續又害員警遭懲處、主管被調職，請求從重量刑。北院今宣判。

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