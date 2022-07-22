564旅全姓士兵不治 江啟臣：國防部要痛定思痛徹查清楚

國民黨前主席、立委江啟臣今日出席啟思民本基金會「7月份民本調查－防疫議題」發布記者會。（江啟臣辦公室提供）

2022/07/22 12:55

〔記者王千豪／台北報導〕陸軍裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地準備演訓，昨進行戰車保修作業時，砲塔穩定系統異常，造成全姓士兵遭戰車壓傷，經醫療單位全力搶救仍宣告不治。國民黨前主席、立委江啟臣今日表示，國防部要痛定思痛並徹查清楚，不要讓年輕生命白白犧牲。

江啟臣今日出席啟思民本基金會「7月份民本調查－防疫議題」發布記者會，會前接受媒體聯訪。針對全姓士兵昨日因故身亡，江啟臣表示，整件事件國防部一定要調查清楚，從目前傳出的訊息來看有幾個疑點，罹難的士兵是軍事訓練役的士兵，在演訓中負責的工作是什麼？這件事情要先釐清。

江啟臣說，這陣子的訓練意外或演訓發生的意外，發生比例是不是比以前還高，國防部需要對外說明。若確實比以往高，是否訓練有疏漏，特別隨著演訓的密集度、強度比以往提高，人員配置有沒有調整、訓練意外的防範有沒有在勤務前教導，或著相關預防措施的強化，這些都是外界的疑點，不希望一再聽聞意外事故。

江啟臣強調，演習當然視同作戰，可是現在還沒有作戰，演訓就常常發生意外的話，會嚴重打擊士官兵的士氣及國人對於國防的信心，期盼國防部痛定思痛並徹查清楚。

江啟臣指出，上次造成的戰車翻車事故，造成4人過世，這次也是戰車的問題，到底是機械出現問題、人為操作不當，還是操作SOP有問題，國防部到底有沒有檢討，這個事情恐怕不能就這樣結束，必須要給家屬一個交代，不要讓外界覺得今天公祭明天忘記，這些年輕的生命不能白白犧牲。

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