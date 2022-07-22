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    首頁　>　臺北市

    藍委民調5成3不滿意防疫表現 蔣萬安也批陳時中不及格

    國民黨台北市長參選人蔣萬安批評，陳時中防疫成績不及格，已經是全民共識，他還說政治人物要對人民誠信，而不是像陳時中一直說謊。（記者田裕華攝）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安批評，陳時中防疫成績不及格，已經是全民共識，他還說政治人物要對人民誠信，而不是像陳時中一直說謊。（記者田裕華攝）

    2022/07/22 12:42

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨立委江啟臣今公布網路民調，53％民眾對於防疫表現不滿意。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安今早出席「台北國際婦幼用品大展」受訪時大酸，陳時中防疫成績不及格，已經是全民共識，他還說政治人物要對人民誠信，而不是像陳時中一直說謊。

    媒體詢問民調顯示陳時中防疫不滿意度53%，選戰策略是否攻擊防疫成績？蔣萬安說，不管是3+11會議紀錄拿不出來、阻擋疫苗採購，或民眾大排長龍買快篩試劑，甚至當時一呼籲快篩陽即確診的給藥政策，也是跟地方政府一直口水戰，忽視民眾健康，這些種種民眾都不會忘記。

    陳時中昨在保安宮受訪時表示，沒擋輝瑞疫苗，「我們是被擋的」，蔣萬安被問到時不滿說，陳時中去年5月在國會就公然說謊，當時陳時中說復必泰是在中國分裝，但德國輝瑞已經明確回覆是原廠包裝跟發貨，就是阻擋疫苗採購的證據。

    蔣萬安說，陳時中當時還提到去年6月慈濟捐贈疫苗時候，陳說民間疫苗採購太多會造成困擾，這些民眾都不會忘記，甚至當時還有民眾搶打疫苗而跌倒的畫面，大家都印象深刻，政治人物要對人民誠信，而不是像陳時中一直說謊。

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