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    首頁　>　臺北市

    國軍派4個月役男修戰車？王定宇：需查明是否違反規定

    24歲士兵全若堯被砲尾環重壓傷勢嚴重，送醫搶救不治。（記者蔡宗憲翻攝）

    24歲士兵全若堯被砲尾環重壓傷勢嚴重，送醫搶救不治。（記者蔡宗憲翻攝）

    2022/07/22 13:13

    〔記者陳政宇／台北報導〕陸軍裝甲564旅昨發生戰車修護意外，士兵全若堯遭砲尾環重壓傷重不治；外界質疑，國軍指派未受相關訓練的4個月軍事訓練役進入戰車，才導致此憾事。對此，立法院外交國防委員會成員、民進黨立委王定宇今（22）日質疑，國防部必須調查清楚，其中是否有違規定和法令。

    陸軍裝甲564旅近日進駐屏東三軍聯訓基地準備演訓，昨進行戰車保修作業時，疑因CM-11戰車砲塔穩定系統異常，一名25歲士官蔣晨鈺遭砲管撞擊腹部挫傷、生命徵象穩定，但24歲士兵全若堯被砲尾環重壓傷勢嚴重，雖經醫院全力搶救治療，仍不幸於昨日晚間宣告不治，全案已報請屏東地檢署偵辦。

    對此，王定宇今日受訪表示，這件事讓人非常遺憾，對家人和國家都是很沉重的損失，「問題是，這位士兵是4個月的軍事訓練役，他受訓時如果沒有取得相關驗證，是不可能進到戰車裡面」。

    王定宇說，如果根據媒體報導，這位士兵不符合進入戰車內部操作的資格，卻任由他進入戰車，導致這件悲劇，這件事國防部必須查清楚，是把規定和法令視為無物、鬆弛紀律，還是有所誤解？這要查明和交代，因為這不僅僅是一名士兵不幸殉職，更是社會及其家人都無法接受的事。

    王定宇也要求國防部，一個4個多月軍事訓練役，到底有沒有資格進入戰車操練，如果沒有資格，究竟是誰讓他進入戰車裡面，在法令上有無不全之處，都必須在調查報告裡說清楚，自己也會在外交國防委員會全力追查這個案子。

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