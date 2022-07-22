潛艦到中國沿岸佈雷丶機動飛彈車道路運用 淡志隆點出問題所在

國造潛艦的原型艦預定明年9月下水，後續將有7艘量產型潛艦投入生產，曾任駐美軍事代表團團長丶退役海軍將領淡志隆則點出潛艦戰術運用的相關問題，提醒國防部思考。圖為海軍現役2艘劍龍級潛艦。（資料照）

2022/07/22 11:54

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方現正積極建造國造潛艦原型艦，並且規劃後續量產型潛艦的戰術運用，機動飛彈發射車計畫則是國軍建軍計畫的另一項重點，不過，曾任駐美軍事代表團團長丶退役海軍將領淡志隆則點出潛艦戰術運用，以及各式飛彈發射車在台灣道路上行動會面臨的問題，提醒國防部思考改進。

台北論壇基金會日前舉行「台灣安全講座」，邀請淡志隆將軍就「防衛臺灣--不對稱戰力是致勝關鍵？」為題舉行講座。淡志隆曾任海軍一、二級艦艦長、國防部戰略研析處處長、駐美軍事代表團團長等職。獲美海軍研究院物理海洋碩士、國立中山大學中國與亞太區域研究所博士學位，學經歷豐富。

對於「潛艦國造」執行的過程一直受到國人關觀注和討論，尤其對於紅區裝備能不能、有沒有取得輸出許可說詞反覆下，讓大眾看得「霧煞煞」。淡志隆表示，雖然好、壞消息都有，他個人是往好的方向猜測，也許美國有一些合法但非正式管道在暗中協助我們潛艦國造，他也希望潛艦國造既然頭已洗一半了，還是希望可以成功。

但是潛艦符不符合不對稱作戰需求呢？淡志隆表示，國造潛艦的作戰需求是在共軍登陸船團尚未發航前，執行潛艦封鎖作戰、潛艦布雷作戰與實施特種作戰，以及於臺灣海峽執行伏擊戰術、協同友軍對共軍登陸船團執行聯合截擊作戰。由此可以看出，未來國造潛艦是要在臺灣海峽執行任務。但是臺灣海峽水深平均只有60到100公尺，國造潛艦的噸位超過兩千噸，若從最底端的龍骨到最頂端的帆罩頂高度以15公尺計。

他說，60公尺水深扣掉15公尺，上下大概只剩20公尺多一點。這對潛艦潛航而言有相當高的風險，美國海狼級潛艦去年發生海底撞山的事件大家應該記憶猶新。他強調，潛艦萬一遭到攻擊，臺灣海峽沒有足夠的安全深度可以躲避，從不對稱作戰的角度來看，國造潛艦運用在臺灣海峽的效益有限。

至於使用潛艦在中國大陸沿岸布雷，淡志隆解釋，先進潛射水雷如同魚雷具有動力，在遠端設定好定點，從魚雷管發射出去直接到達定點備炸。但國軍的潛射水雷並沒有動力，必須由潛艦抵達定點後布雷，大陸沿岸又非常淺，要潛艦航行到大陸沿岸布雷實不可行。

在國軍現役的「機動飛彈發射車」方面，淡志隆指出，「發揮地理優勢」是不稱作戰的要項之一。臺灣公路網密度世界第一，這正是我們的地理優勢，但我們的機動飛彈發射車體積龐大，很難在可以隱蔽的鄉間小路、林間小道運動，只能在國道、省道，或是寬闊一點、彎度不大的道路上運動。反觀其他國家大多使用8到10噸左右的車輛擔任飛彈發射載具，由不對稱的角度相較，我們的飛彈發射車靈巧度、機動性，戰術運用的限制較高，這點應該要有所改進。

前駐美軍事代表團團長丶退役海軍將領淡志隆認為，我國的飛彈發射車靈巧度、機動性，戰術運用的限制較高，這點應該要有所改進。圖為海軍海鋒大隊發射雄三飛彈。（國防部提供）

淡志隆將軍以「防衛臺灣—不對稱戰力是致勝關鍵？」為題，在台北論壇基金會舉辦的「台灣安全講座」發表演說。 （圖：臺北論壇提供）

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